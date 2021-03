Coupe de France : l'entraîneur du TFC Patrice Garande "a de la peine" pour les amateurs

Le TFC s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce vendredi soir en battant Aubagne (0-2) grâce à Koné et Ngoumou. Un match face à une N2 qui disputait sans doute son dernier match de la saison. Les compétitions ne devraient pas reprendre et le coach toulousain Patrice Garande a eu une pensée pour ces amateurs privés de football.

"J'ai de la peine"

"Je disais à mon collègue d'Aubagne que j'aurais voulu leur souhaiter un gros m***** pour la suite. Mais malheureusement cela va s'arrêter. Ils ont joué leur dernier match de championnat fin octobre, on leur dit qu'il faut jouer la Coupe mais ne pas s'entraîner le soir à cause du couvre-feu... J'ai une pensée, et même beaucoup de peine, pour tous les entraîneurs et les éducateurs de clubs amateurs. C'est en ce sens que je dis que ce n'est pas vraiment la Coupe de France. Vous allez voir à l'arrivée il n'y aura que les clubs pros. C'est une Coupe de la Ligue mais sans les retombées financières. Moi je pense à eux parce qu'on a tous été à un moment donné amateur. Cela doit être compliqué pour eux."

De son côté, Toulouse retrouvera la Ligue 2 samedi prochain avec la réception de Chambly. Les huitièmes de finale de la Coupe de France se joueront eux en semaine, les mardi et mercredi 7 et 8 avril.