Coupe de France : l'ES Thaon vise un nouvel exploit en 32e de finale contre Amiens

La victoire au scénario fou contre Sochaux est encore dans tous les esprits à Thaon-les-Vosges. Mais ce 8ème tour de Coupe de France a permis aux Vosgiens d'affronter à nouveau une formation professionnelle pour les 32e de finale. Du troisième de Ligue 2, les Thaonnais descendent donc d'un petit cran pour affronter ce samedi soir, le quatrième : l'Amiens SC.

ⓘ Publicité

Pas d'excès de confiance

"Tout le monde l'attend ce match et les joueurs ont hâte d'en découdre", reconnaît le coach Romain Chouleur. Ce dernier tient à rester lucide avant la rencontre et évite de s'enflammer, et de succomber à l'euphorie encore présente après Sochaux. "On sait bien qu'on a moins de qualité, il ne faudra donc pas faire d'erreur, sinon, on risque de les payer cash", confie-t-il.

Séance de taureau lors de la dernière séance d'entraînement ce jeudi soir. © Radio France - Arthur Blanc

L'entraîneur a donc pris soin de visionner les dernières rencontres des Picards, qui restent sur 3 matches sans défaite, toute compétition confondue. "Il va falloir profiter de leurs erreurs, même si, sur les deux derniers matches, je n'en ai pas vu beaucoup", admet-il. Mais il va falloir faire confiance aux Thaonnais pour enflammer à nouveau un Stade Sayer désormais habitué à la très célèbre magie de la Coupe de France. "Il ne faut pas être cardiaque à Sayer", sourit le capitaine Wilfried Rother, la tête encore à la victoire contre Sochaux. "Ils sont clairement plusieurs crans au-dessus de nous, mais sur un match, tout est possible", ajoute-t-il. Après tout, en championnat, l'ES Thaon n'a toujours pas connu la moindre défaite cette saison. Alors pourquoi ne pas continuer cette série en Coupe ?

Le programme des 32e de finale

loading