Coupe de France : l'ESA Linas-Montlhéry (N3) tombe avec les honneurs face à Lens (0-2)

Il n'y aura que deux clubs d'Île de France en 16es de finale de Coupe de France. Le PSG et le PFC (L2), qui se sont qualifiés vendredi soir, ne seront pas rejoint par Linas-Montlhéry (N3). Devant 8.000 spectateurs, les amateurs de l'Essonne ont tenu tête au RC Lens jusqu'à la 72e minute, moment où les sang et or ont inscrit deux buts en 4 minutes.

Même si le score est serré, l'équipe de Stéphane Cabrelli n'a pas eu beaucoup d'occasions face aux Lensois.

Le tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France est prévu ce dimanche à 20h dans les locaux du nouveau diffuseur de la compétition beIN SPORTS. Les matchs se joueront le week-end du 21 et 22 janvier prochain.