Coupe de France : l'exploit de Mont Pilat au 6e tour, 4 clubs qualifiés dans la Loire et la Haute-Loire

Quatre clubs de la Loire et de la Haute-Loire se sont qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France qui correspond à l'entrée en lice des équipes de Ligue 2.

Le sixième tour de La Coupe de France s'achève et le bilan est plutôt positif pour les clubs de la Loire et de la Haute-Loire. On peut d'abord se réjouir de ne pas avoir assisté à une contre-performance d'Andrézieux qui affrontait ce dimanche le club de Ceyrat dans le Puy-de-Dôme. Sans surprise les joueurs de l'ASF ont facilement battu leurs adversaires 7 buts à 0. Logique respectée également dans le derby qui opposait le Velay Fc au Puy avec une victoire 2 buts à 0 des joueurs de Nationale 2. En s'imposant face à Aurillac (1 - 0) samedi, le club de Feurs a lui aussi gagné son ticket pour le septième tour.

La surprise est venue d'ailleurs, avec le duel, dimanche après-midi, des deux petits du département. Un match qui opposait le club du Foot Mont Pilat aux Algériens du Chambon. Si aucun des deux clubs n'étaient considéré comme un "gros" du 6e tour, il y avait tout de même deux division de plus pour les Algériens du Chambon et pourtant les joueurs du Mont Pilat ont battu les Chambonnaires 3 buts à 1.

AJ Auxerre ou RC Lens ! On veut un gros au 7e tour

Jonathan, le capitaine de Mont Pilat savoure et espère : "C'est magnifique franchement, faire un match comme ça où on marque dès le début. Si on peut avoir une ligue 2, cela serait hyper sympa. On a passé six tours... On est au septième donc maintenant ça récompenserait tous les matchs... On a déjà créé deux exploits donc maintenant il faut qu'on soit récompensé aussi en jouant une belle équipe. Ça ne sera peut-être pas ici, dans ce stade, mais ce n'est pas grave, on sait que les gens se déplaceront et qu'il y aura du monde avec nous". Et quand on parle du septième tour au coach Sébastien Laugier, il répond du tac-au-tac : "AJ Auxerre ou RC Lens, un gros, on veut un très gros"

Résultats pour les clubs de la Loire et de la Haute-Loire

Samedi :

Firminy - Lyon la Duchère (0 - 1)

Sud Ardèche - Chavanay (2 - 1)

Chamalières - Espaly (2 -0)

Feurs - Aurillac (1 - 0)

Dimanche :