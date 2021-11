Coupe de France : l'exploit de Poitiers face à Orléans

Les amateurs du Stade Poitevin (National 3) qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ils ont battu ce samedi soir une équipe de National 1, Orléans. Victoire aux tirs au but après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire.

Les joueurs ont fait le job comme il fallait

"C'est extraordinaire. On fait un très bon match où on rivalise avec une équipe de National 1. On est très fier pour le club et on est très fier des joueurs qui ont vraiment fait le job comme il fallait", se réjouit Yassine Tahoune, directeur sportif du Stade Poitevin. "On s'est qualifiés aussi loin la saison dernière donc on réitère. On va attendre tranquillement le tirage au sort et si on peut recevoir une équipe de Ligue 1 on sera vraiment très très heureux". Le tirage au sort des 32e de finale est prévu ce lundi 29 novembre.

Autre club poitevin qui va tenter de réaliser l'exploit lors de ce 8e tour, l'US Chauvigny (N3). Les footballeurs de la Vienne affrontent eux une Ligue 2 ce dimanche : Le Havre. Match au stade de la montée rouge à Châtellerault. Coup d'envoi à 15h.