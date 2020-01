Coupe de France : l'exploit du Pau FC face aux Girondins de Bordeaux (3-2)

Romain Bayard et Lucas Laplace-Palette après leur victoire arrachée dans les dernières minutes face aux Girondins de Bordeaux.

Pau, France

C'est un exploit des footballeurs du Pau FC (National). Au bout du suspens, ils sont allés chercher la qualification en huitième de finale de la Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux (3-2).

Cela s'est joué dans les toutes dernières minutes de la prolongation, grâce à un but de Lamine Gueye qui a fait exploser un Stade du Hameau plein à craquer (15.600 spectateurs, un record pour un match de foot au Hameau). Les supporters ont envahi la pelouse pour célébrer avec les joueurs.

Une performance encore plus belle parce que le Pau FC n'avait pas aligné son équipe type pour cette rencontre face à un club qui joue deux divisions au-dessus. Le Pau FC a mené 1-0 grâce à son capitaine Moustapha Name, puis 2-1 grâce à Jarju. Et c'est enfin Lamine Gueye à la 117e minute qui a délivré tout le stade.

Le tirage au sort pour les 8e de finales ce sera dimanche 19 janvier, à l'issu du match Lorient-PSG. Mais le championnat est aussi très important pour les Béarnais qui sont toujours bien placés en haut du classement de National (4e), prochain match à Quevilly vendredi 24 décembre.