Coupe de France : l'exploit pour l'ES Thaon, vainqueur aux tirs-aux-buts sur Sochaux

L'ascenseur émotionnel a fonctionné à plein régime ce samedi sur la pelouse du Stade Sayer de Thaon. Les Vosgiens recevaient le FC Sochaux Montbéliard, dans le cadre du 8ème tour de Coupe de France. Et si 3 divisions séparaient les deux formations, ce sont finalement les Vosgiens qui ont validé leur billet pour les 32èmes de finale au bout du suspense .

Ne rien lâcher

Si les supporters sont passés par toutes les émotions, c'est surtout parce que les Thaonnais ont été menés à deux reprises au cours de la partie. Bien que plus entreprenants, ils vont d'abord encaisser un premier but de Mauricio sur pénalty (21ème) avant de profiter d'un carton rouge sochalien pour revenir au score en début de deuxième mi-temps, grâce à Dufour (56ème).

Mais la spirale va s'inverser dans le dernier quart d'heure. Les Thaonnais aussi se retrouvent à 10 dans la foulée de l'égalisation (exclusion de Petitpain à la 58ème). Et les Doubistes pensent avoir fait le plus dur en prenant l'avantage dans les dernières minutes suite au doublé de Mauricio (1-2, 84ème). Mais le cœur vosgien est énorme et 3 minutes plus tard (87ème), Tom Condi envoie les protagonistes aux tirs-aux-buts. Une loterie qui tourne à l'avantage des locaux qui peuvent laisser exploser leur joie. "C'est pour ça qu'on joue au foot. J'ai pas fait les arrêts pendant le match et il fallait que je me rattrape", sourit le gardien victorieux Raphaël Rodriguez. Lui et ses coéquipiers filent en 32ème de finale, là où les clubs de Ligue 1 entrent dans la compétition.