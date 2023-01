Coupe de France : l'extraordinaire exploit de Strasbourg Koenigshoffen qui élimine Clermont aux tirs au but

C'est un exploit monumental ! Les amateurs du FCOSK 06 (R1), club né de la fusion à l'été 2020 du FCSK 06 et de l'Olympique Strasbourg, ont écrit la plus belle page de leur jeune histoire en éliminant les professionnels de Clermont au bout du suspense, ce samedi, en 32èmes de finale de la Coupe de France.

Le Petit Poucet de la compétition n'a concédé que peu d'occasions franches aux Auvergnats pendant le temps réglementaire (0-0). Et il n'a pas tremblé pendant la séance de tirs au but. Samuel Kekambus a pris tout son temps pour marquer le tir au but décisif et faire plonger le stade Emile Stahl dans la folie (4-3 aux tirs au but).

La pelouse envahie

La pelouse a été envahie par une partie des 3.000 spectateurs, issus principalement des quartiers de Koenigshoffen et de Cronenbourg.

L'un des vice-présidents du FCOSK 06 a fondu en larmes à l'issue de la rencontre. "Ce sont des émotions incroyables, j'ai encore la boule au ventre là, raconte Aziz Soylu. C'est magnifique de se qualifier contre des professionnels. C'est pour vivre des moments comme ça qu'on s'investit toute l'année".

Des larmes de joie aussi pour l'entraîneur faiseur de miracles, Amar Ferdjani : "Je suis quelqu'un de très sensible, je pleure pour un oui ou un non. Je savais que mes joueurs étaient capables de rivaliser un peu, mais à ce point, ils m'ont bluffé. Rendre heureux tout ce public, rendre fier l'Alsace, c'est extraordinaire. Cette victoire est aussi pour tous les éducateurs de la région".

Formidables de rigueur tactique, les joueurs du FCOSK 06 ont fait bloc en équipe pendant tout le match. "Notre secret, c'est qu'on est des frères, on s'aime tous comme une famille, s'enthousiasme Van Bridges Loumouamou. On court les uns pour les autres".

Un exploit rarissime

D'après les statistiques de la Fédération française de football, c'est la sixième fois de l'histoire qu'une équipe professionnelle est éliminée par une formation évoluant au moins cinq divisions en dessous (exploit réalisé par Gardanne en 1960, par Sanary en 1982, par Evry en 1986, par les Alsaciens de Schirrhein déjà contre Clermont en 2009 et par Viry Châtillon en 2019).

Les joueurs du FCOSK 06 rêvent maintenant, tous ou presque, de défier les stars du PSG en 16èmes de finale au stade de la Meinau dans deux semaines.