Coupe de France : l'horaire du match de 16e de finale entre Chambéry et l'Olympique Lyonnais décalé

Un petit changement pour les footballeurs du Chambéry Savoie Football. On a appris ce mercredi que l'horaire du 16e de finale de Coupe de France de football était décalé plus tôt dans l'après-midi du 21 janvier, date de la rencontre les amateurs de National 3 et l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.

Initialement prévu à 20h45, le match aura finalement lieu à 15h30, en raison de la diffusion d'un match de D1 Arkema entre les footballeuses de l'OL et celle de Montpellier le soir même. Concernant la billetterie, les places pour ce 16e de finale de Coupe de France sont déjà en vente sur le site internet de l'Olympique Lyonnais.

Mais les Savoyards peuvent aussi tenter leur chances ce vendredi dès 18h30 et ce samedi de 9 heures à 12 heures, au siège du club, avenue du Jura à Chambéry. Au total, quelques 6 000 places sont directement mises en vente par le Chambéry Savoie Football.