Coupe de France : L'Île-de-France en force pour les 32es de Finale

Ce week-end ont lieu les 32èmes de finale de Coupe de France. La région Île-de-France compte encore six représentants dont le PSG, tenant du titre. Des clubs comme Linas-Montlhéry (N3), le Paris FC (L2), le Red Star (N) vont avoir fort à faire face à des club de Ligue 1.

C'est assez rare pour le souligner mais la saison 2021-22 voit le football francilien attaquer les 32es de finale de Coupe de France en force. Notre région a encore six représentants dans la compétition. Derrière le PSG, qui a remporté la dernière édition, on retrouve le Paris FC (L2), Red Star (N), Créteil (N), Versailles (N2) et Linas-Montlhéry (N3).

Trois Ligue 1 dans la région ce week-end

C'est le Paris FC qui va ouvrir le bal pour les clubs de la région. Quatrième du championnat de Ligue 2, le PFC accueille ce vendredi (21h) au Stade Charléty, l'Olympique Lyonnais, actuel 13e de Ligue 1. Les hommes de Thierry Laurey sont peut être ceux qui ont le plus d'armes pour créer un bel exploit dans cette coupe de France. De son côté, le Red Star d'Habib Beye qui est actuellement 12e de National reçoit dimanche à 13h45 l'AS Monaco (8e/ L1).

Enfin, l'Île-de-France a un petit poucet qui n'a peur de rien. Linas-Montlhéry (N3) se retrouve pour la deuxième fois en 32e de finale de coupe national. Il y a trois ans, les Essonniens avaient affrontés le PSG (0-6) et cette fois-ci l'ESA affronte dimanche à 16h dans un Stade Paul Desgouillons, qui affiche déjà complet, le SCO d'Angers (L1).

Créteil, Versailles et le PSG une chance au tirage

On ne vous annonce pas que les trois derniers clubs dont nous allons parler vont se qualifier. Mais sur le papier, Créteil (N), Versailles (N2) et le PSG (L1) ont une vraie chance de se qualifier.

Le FC Versailles, le club en forme de national 2, joue samedi à 13h45 dans la Bas-Rhin face au Sarre Union, club de division inférieur (N3).

Juste après à 16h au Stade Duvauchelle, Créteil qui joue en national reçoit une petite équipe de Régionale 1. Une réception au lieu d'un déplacement car le club de Vénissieux, faute de terrain homologué, n'a en effet pas pu recevoir les Cristoliens.

Enfin l'ogre de la Coupe de France, le PSG se déplace à Valenciennes pour affronter la petite équipe de National 3 de Feignies-Aulnoy. Le match est prévu à 21h10 ce dimanche.