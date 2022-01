Coupe de France : l' AS Nancy Lorraine élimine Rennes (L1) en 16e de finale

Auteur de plusieurs arrêts pendant le match et 3 tirs stoppés pendant la séance de tirs au but, le gardien Baptiste Valette, congratulé par ses coéquipiers, a été décisif.

Toujours sans entraîneur fixe, l'ASNL a offert une belle sortie à Benoit Pedretti qui a décidé de ne pas poursuivre son intérim. En 16è de finale de la coupe de France Nancy a beaucoup souffert ce dimanche à Marcel Picot mais se qualifie pour la suite de la coupe de France après un match qui a beaucoup défié la logique.

1ère mi-temps quasiment à sens unique

La 1ère alerte du match a été nancéienne, Mamadou Thiam adressait un centre dès la 1ère minute, mais il fallait en profiter car après Rennes a monopolisé la possession. Les bretons balle au pied, ont mis pourtant du temps à trouver les bon réglages et c'est même Neil El Aynaoui, qui après une belle récupération à 20m allumait la 1ère mèche avec une belle frappe détournée.

Mais quelques minutes plus tard, l'attaquant rennais Gaëtan Laborde était accroché dans la surface par Kelvin Patrick. Pénalty et gros raté de l'attaquant Guirassy qui propulse le ballon au-dessus du but nancéien (28è). Rennes se crée encore quelques occasions et rate de sacrées opportunités, notamment par Guirassy, seul à 6m qui envoie le ballon au-dessus (38è). Et miraculeusement à la pause, l'ASNL est à 0-0 alors qu'il aurait pu y avoir 2 ou 3-0.

Du mieux en 2ème

Avec l'entrée de Biron dès la 2ème mi-temps, Nancy est un peu mieux et subit moins. Pourtant à la 48è, Guirassy encore lui, trouve cette fois-ci le poteau pour Rennes. 10 minutes plus tard (59è), le jeune attaquant belge Doku s'offre un slalom dans une défense nancéienne bien passive et envoie une belle frappe, qui finit au fond. Baptiste Valette cède après avoir multiplié les parades.

Mais l'ASNL ne va pas baisser les bras, Benoit Pedretti fait rentrer des forces offensives (Triboulet, Bertrand, Simoes) et à la 77ème minute, Nancy obtient son 1er corner du match! A la suite de ce coup de pied arrêté, Simoes adresse un bon centre à Bondo, seul au 2ème poteau, qui remet dans l'axe, Biron surgit et marque de la tête (78è).

Forcément en fin de match, Rennes a poussé, mais l'ASNL a tenu le choc pour pousser le club de Ligue 1 vers une improbable séance de tirs au but.

Valette en sauveur

La séance démarre bien : Baptiste Valette part du bon côté et arrête le tir de Laborde, mais Biron trouve la barre, égalité. Baptiste Valette va arrêter 3 tentatives rennaises. En face, le jeune gardien rennais Alemdar, n'a pas eu autant de flair, mais au dernier tir au but nancéien, Simoes, l'attaquant lorrain a la qualification au bout du pied et manque totalement sa tentative.

Egalité encore, le doute arrive, mais pas pour Baptiste Valette, encore parti du bon côté sur le 6è essai rennais, il remet son équipe en position de qualification. Delos ne tremble pas et inscrit le tir au but victorieux. L'ASNL a au moins pu s'offrir une belle soirée en coupe avant de replonger dans les difficultés du championnat dès lundi à Toulouse.

