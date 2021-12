Coupe de France : l'OGC Nice s'en sort difficilement à Cholet

L'OGC Nice a joué à se faire peur à Cholet ce dimanche soir mais a finalement assuré l'essentiel. Le Gym se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant dans le Maine-et-Loire grâce à un but d'Andy Delort. On ne retiendra que le score.

L'OGC Nice poursuit sa route en Coupe de France. Et c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Tant le chemin fût laborieux pour écarter cette valeureuse équipe de Cholet, pensionnaire de National. En première période le Gym balbutie son football et ne propose rien d'intéressant. Pire, les Aiglons se font peur et sont proches d'être puni sur une frappe de Fortuné sur le poteau de Marcin Bulka (9e). Le gardien Polonais, lancé pour la première fois dans le but niçois, est d'ailleurs une des rares satisfaction de ce premier acte.

Andy Delort débloque la situation

Il faut attendre l'heure de jeu pour voir Andy Delort débloquer le compteur d'une tête bien placée sur un centre de Kluivert (1-0 / 63e). L'attaquant du Gym n'avait pas marqué depuis son doublé à Angers le 31 octobre dernier. A un quart d'heure de la fin Bulka bloque encore une tentative du milieu Le Méhauté. Malgré plusieurs tentatives et ballons chauds sur le but du Polonais, le score ne bouge pas et les Aiglons passent par la petite porte.

Le film du match