Coupe de France : l'OGC Nice connait son adversaire en 32e de finale

L'OGC Nice est enfin fixé sur son adversaire et le lieu de son 32e de finale de Coupe de France. Ses deux potentiels adversaires s'affrontaient ce samedi après-midi en match en retard du 8e tour. Et c'est le club de Cholet (National) qui s'est imposé et recevra le Gym dimanche prochain.