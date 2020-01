Coupe de France : L'OGC Nice éliminé après sa défaite face à Lyon (1-2)

L'OGC Nice s'incline à domicile en 1/8ème de finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais (1-2) en toute fin de match. Les niçois quittent la compétition et n'ont plus que le championnat à jouer.

Nice, France

Deux tours et puis s'en va. Après une élimination précoce en Coupe de la Ligue (défaite au Mans en 1/16ème de finale), les niçois sortent de la Coupe de France en 1/8ème après un revers face à Lyon (1-2). Les joueurs de Patrick Vieira n'ont plus que le championnat à jouer.

La faute incompréhensible de Dante

Sans être fringant, les lyonnais ont dominé en globalité la rencontre avec un 3-4-3 qui a bien contenu le 4-2-3-1 mis en place par le coach niçois. Dembele ouvre le score logiquement (15') après une mauvaise appréciation de Stanley Nsoki. En difficulté dans la création, les coéquipiers de Dante ne se montrent pas dangereux en première période. Il faut attendre la toute fin de rencontre (88') pour voir les azuréens égaliser avec une magnifique réalisation de Adam Ounas. Sauf que voilà. Deux minutes plus tard, sur une action presque anodine, le capitaine Dante est coupable d'une grossière faute sur l'attaquant lyonnais Ekambi sur une action inoffensive. Résultat, Aouar transforme le penalty et élimine le Gym de la Coupe de France dès les 1/8ème de finale.

Inquiétude pour Cyprien ?

Invaincu depuis 8 rencontres à l'Allianz Riviera, les niçois tombent pour la troisième fois de la saison à domicile (PSG et Marseille). Si on retiendra surtout la défaite et l'élimination du Gym, les supporters niçois penseront aussi à la sortie sur blessure du meilleur buteur du club, Wylan Cyprien. Le milieu de terrain est sorti du terrain après un corner et une pointe derrière la cuisse.

Les niçois retrouveront les lyonnais dès dimanche en championnat pour une revanche.