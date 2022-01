Coupe de France: L'OGC Nice ira défier le PSG au Parc des Princes en 8e de finale !

L'OGC Nice était la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de foot, suite à l'élimination de Lyon et du Paris FC, sanctionnés pour des incidents dans les tribunes lors de leur 32e de finale. Les Aiglons connaissent à présent leur adversaire pour le prochain tour. Et c'est du lourd ! Le tirage au sort a désigné le PSG, que l'OGC Nice ira défier au Parc des Princes le 29 ou le 30 janvier prochains. Pour Monaco, ce sera un déplacement à Lens ou à Lille, qui se défient ce mardi soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'OGC Nice et Monaco avaient de fortes chances de tomber sur un club de Ligue 1 : ils sont dix qualifiés pour les huitièmes de finale, en comptant le vainqueur de l'affiche de ce mardi soir entre Lens et Lille. La Ligue 2 a encore quatre représentants (Toulouse, SC Bastia, Nancy, Amiens). Les deux petits poucets Versailles et Bergerac (N2) rencontreront respectivement Toulouse et Saint-Etienne.