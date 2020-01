Coupe de France : l'OGC Nice qualifié, Vieira en colère

Nice, France

Comme trop souvent cette saison, le Gym n'a joué qu'une mi-temps ce samedi après-midi en 16e de finale de la Coupe de France. Face au Red Star, club de National, cela a suffi pour se qualifier, mais la victoire des Aiglons (2-1) laisse encore un goût d'inachevé aux 6.800 spectateurs (chiffres officiels) venus passer leur samedi midi à l'Allianz Riviera.

Problème d'état d'esprit. C'est ça qui me dérange

Danilo (27e) et Ganago (29e) marquaient coup sur coup avant la demi-heure de jeu pour donner une avance confortable et méritée à la mi-temps (2-0). Claude-Maurice (passeur) était enfin décisif sur le but de Ganago et Ounas tentait d'imprimer le rythme de la rencontre. On se disait alors que le Gym allait monter en puissance en seconde période, pour confirmer cette supériorité face au 2e de National. Mais non. La lumière s'est éteinte à la pause et les Aiglons ont volé à basse altitude tout au long du second acte.

Aucune occasion, très peu de rythme, beaucoup d'imprécisions techniques, les joueurs de Patrick Vieira retombaient dans leur travers. Et si le Red Star n'avait pas attendu la dernière minute pour réduire le score (pénalty de Hamache à la 92e), la fin de match aurait pu être crispante. Sur son banc, Patrick Vieira n'a pas aimé. Et il l'a dit à ses hommes. "Il nous a dit tout ce qu'il pensait au vestiaire et je peux vous assurer que le message est passer," confirmait en zone mixte le capitaine Dante.

Je peux vous dire que le message est passé

Juste après, l'entraîneur lui-même est venu face aux journalistes pour expliquer les raisons de sa colère. "Je suis déçu, je ne vais pas vous le cacher. Déçu de cette deuxième période qui gâche la qualification, qui était l'objectif du club. C'est un problème d'état d'esprit et c'est ça qui me dérange." Des propos qui se durcissent semaine après semaine dans la voix du coach, et qui traduisent des maux récurrents. "Chaque semaine on répète la même chose et à un moment donné il va falloir trouver la solution. C'est à tout le monde de prendre conscience qu'il faut s'améliorer," confirmait Dante.

Malgré tout le Gym est en route pour les 8e de finale de la Coupe de France, une première depuis 2014. Les Aiglons connaîtront leur adversaire dimanche soir. Les rencontres sont prévues les mardi 28 et mercredi 29 janvier.