Coupe de France : L'OGC Nice se qualifie difficilement en battant Fréjus Saint-Raphaël 2 buts à 0

Sans briller, l'OGC Nice assure l'essentiel et se qualifie pour les 16èmes de finale grâce à un difficile succès 2-0 sur l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Le Gym a pris l'ascendant grâce à la doublette algérienne Hicham Boudaoui et Adam Ounas.

Nice, France

Que ce fut compliqué pour le Gym ! Malgré une supériorité numérique pendant plus d'une heure, l'OGC Nice a attendu le début de la seconde période (55ème) et le temps additionnel (94ème) pour prendre le dessus sur une solidaire équipe de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. Les niçois peuvent remercier la doublette algérienne Hicham Boudaoui et Adam Ounas, tout deux buteurs ce soir.

Pas grand chose à se mettre sous la dent

Si l'OGC Nice a monopolisé le ballon toute la rencontre, les niçois ne se sont pas réellement montré dangereux durant la première heure. Hormis la frappe de Pierre Lees-Melou qui heurte le poteau (41'), le gardien fréjusien n'a pas eu grand chose à faire. Le carton rouge infligé au latéral droit varois, Marc Fachan, creuse encore plus l'écart entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, Hicham Boudaoui marque le premier but de l'année 2020 avant de voir son partenaire en équipe nationale d'Algérie, Adam Ounas, clore la soirée au bout du temps additionnel en inscrivant son premier but sous le maillot niçois.

Un victoire pour débuter 2020

L'essentiel reste la qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. On connaitra le futur adversaire du Gym lors du tirage au sort qui a lieu ce lundi 6 janvier à 19h. Le club niçois débute donc la nouvelle année comme il avait clôturé la précédente, par une victoire. Les yeux sont désormais fixé sur le championnat avec le déplacement à Angers, samedi 11 Janvier.