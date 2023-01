Coupe de France : l'OGC Nice veut lancer une nouvelle épopée au Puy-en-Velay

Même si la fin reste douloureuse, le chemin pour atteindre la finale de la Coupe de France restera gravé longtemps dans les mémoires des supporters de l'OGC Nice. De la qualification au Parc des Princes à la démonstration face à l'OM (1-0), le Gym avait su offrir des émotions incroyables à ses supporters. Ce sera encore l'objectif cette saison pour les Aiglons, largués en championnat, et qui peuvent sauver les apparences avec cette Coupe de France.

Andy Delort pas du voyage

Direction la Haute-Loire ce samedi pour affronter le club du Puy-en-Velay (18h) dans le petit stade Charles-Massot (4.500 places) et face à un adversaire qui lutte pour sa survie en national (3e division). Une affiche qui peut rappeler celle qui avait lancée l'épopée rouge et noire la saison dernière. Les Aiglons s'étaient sortis du traquenard à Cholet (1-0) grâce à un but tardif d'Andy Delort et grâce aux parades de Marcin Bulka, qui disputaient ses premières minutes sous le maillot de l'OGC Nice. Un an plus tard le gardien polonais soigne toujours une épaule opérée et ne sera pas du voyage au Puy-en-Velay. Youcef Atal est également forfait (cheville) alors qu'Aaron Ramsey est rentré sur la Côte d'Azur cette semaine mais "ça va prendre du temps" avant de le revoir sur un terrain a prévenu Lucien Favre jeudi. Pas non plus d'Andy Delort, laissé de côté, ni de Boudaoui (genou) pour ce déplacement.

Le Puy pire attaque de national

Le coach du Gym compte malgré tout aligner sa meilleure équipe possible pour limiter les risques face au 16e de national avec la pire attaque de la division. L'ex-club d'Alexy Bosetti n'a rien à perdre ce samedi et Favre sait qu'il faut se méfier de ces affiches déséquilibrées sur le papier. "On m'a dit que c'était une bonne équipe mais merci je savais." Aux Aiglons de ne pas tomber dans le panneau face aux Ponots et de lancer une nouvelle épopée pour sauver cette saison pour l'instant sans saveur.

