Coupe de France : L'exploit de l'OGC Nice face au PSG aux tirs au but [5-6]

Quand le dauphin affronte le leader du championnat, c'est le pitch de ce 8e de finale entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. La rencontre a eu lieu ce lundi 31 janvier au Parc des Princes avec unasphyxiée entre les deux adversaires qui filent aux tirs au but et à la fin c'est le Gym qui gagne !

Le rendez-vous entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, fixé ce lundi 31 janvier vient clôturer les 8e de finale de la Coupe de France. Il y a ce match de gala entre le leader de Ligue 1 et son dauphin...et cet enjeux : qui affrontera l'Olympique de Marseille en quart de finale ? Un enjeu spéciale qui ne nous aura pas délivré une belle performance des deux équipes. Tout se joue dans les derniers instants du temps réglementaires et aux tirs au but : victoires des Aiglons ! [5-6]

21h15, la rencontre débute avec quelques surprises sur les XI de départ des deux équipes. Un 1/8e de finale "match de gala" entre les deux leaders du championnat. Dès le coup d'envoi le ton est donné : les 90 prochaines minutes seront longues et pas passionnantes. Les Aiglons doivent gagner, avec ou sans manière. Malgré quelques occasions dans les deux camps, le score reste vierge pour la première mi-temps. Au retour sur le terrain, J.Kluivert fait trembler G.Donnaruma (gardien du PSG) sans pour autant ouvrir le score.

A moins d'un quart d'heure de la fin du temps de jeu règlementaire, les esprits niçois s'échauffent et les biscottes tombent : à la 76' M. Schneiderlin, J.C.Todibo, Y.Atal sont sanctionnés tout comme Christophe Galtier. Rester calme, ne pas faire profiter de la cohue aux parisiens et surtout, tout miser sur les tirs au but. C'est sans compter sur le temps additionnel qui vient bousculer les joueurs du Gym, qui la jouent "sauve-qui-peut".

90+3 : fin du temps additionnel et plus de période de prolongations, la rencontre se poursuit aux tirs au but ! Schneiderlin, Todibo, Atal, Delort, Gouiri, Guessand et Dante sont les sauveurs du Gym avec une incroyable série de tirs au but.

L'OGC Nice élimine le PSG et retrouvera l'OM en quart de finale de la Coupe de France à l'Allianz Riviera le 9 février prochain.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, en championnat de Ligue 1, ce dimanche 6 février, rencontre face au Clermont Foot 63. Le jeune promut qui s'en sort pas mal en championnat, se déplace à l'Allianz Riviera. Coup d'envoi 15h, avant-match dès 14h30 sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié, Patrice Alberganti et Richard Marcovecchio.