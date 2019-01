Coupe de France : l'Olympique Strasbourg affronte St Etienne en 32e de finale ce dimanche

Strasbourg, France

C'est le grand jour pour les amateurs de l'Olympique Strasbourg. Cette petite équipe du quartier de Cronenbourg évolue en 7ème division française. Ce dimanche 6 janvier, elle affronte l'AS Saint-Etienne, une équipe de Ligue 1, qui plus est au stade de la Meinau.

C'est un rêve d'enfant

C'est un véritable rêve pour les joueurs amateurs du club, au parcours étonnant. L'attaquant Habib Ibrahim Sidow par exemple a commencé le foot très tard, à 17 ans. "C'est un rêve de jouer contre une équipe de Ligue 1. St Etienne c'est une bonne équipe, c'est un grand club. Et jouer à la Meinau, c'est encore mieux. C'est un rêve d'enfant."

On est super motivés

Ce match contre St Etienne, le défenseur Gaston Wendling l'appréhende de manière plutôt sereine. "On est super motivés, on va tout donner. On va essayer de ne pas prendre trop de buts et essayer d'en marquer". Quant à l'attaquant Elias Ahammad, il compte sur le douzième homme. "On espère que tous nos supporters, toute l'Alsace, tout Strasbourg seront derrière nous, on en a besoin. On veut amener du bonheur à tout le monde et que ce soit un jour de fête."

La rencontre entre l'Olympique Strasbourg et St Etienne a lieu au stade de la Meinau à Strasbourg ce dimanche. Coup d'envoi du match à 17h15.