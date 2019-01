Coupe de France : le rêve de l'Olympique Strasbourg s'arrête en 32e de finale, stoppé par St Etienne

Strasbourg, France

L'Olympique Strasbourg rêvait d'un grand match pour ces 32e de finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne et n'a pas été déçu : "Ils nous ont respecté, ils ont mis l'équipe type de ligue 1. Je les en remercie. Pour un club de septième division, affronter ces joueurs internationaux c'était magnifique." assure l'entraîneur du club amateur alsacien, Mohammed Khettab qui ajoute "Il y avait beaucoup de jeunes dans les tribunes, je pense que ça leur a donné le goût du football, peut-être plus tard aussi de jouer la Coupe de France".

La différence de niveau entre le petit poucet de Régionale 2 et le pensionnaire de Ligue 1 (six divisions séparent les deux clubs) s'est malheureusement très vite sentie. Les Verts ont ouvert le score avant la troisième minute de jeu. Un premier but suivi de cinq autres et ce score sans appel : 6-0 pour l'AS Saint-Etienne.

"Je ne pensais pas qu'arriver en 32e de finale allait réunir autant de monde autour de l'Olympique Strasbourg." Mohammed Khettab, entraîneur

La déception principale des Strasbourgeois ? "N'avoir réussi à inscrire aucun but" concède Yunes Kibar mais il garde le sourire à l'évocation du public présent en tribunes : "C'est incroyable, je ne pensais pas qu'on remplirait une tribune, c'est impressionnant. J'espère revoir ça dans ma vie" explique le milieu de terrain strasbourgeois.

De la surprise aussi pour l'attaquant Habib Ibrahim Sidow : "C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds ici, je ne suis jamais venu voir de match à la Meinau alors venir jouer ici dans ce stade mythique, c'est incroyable." Lui aussi regrette l'absence de but côté strasbourgeois mais se dit "heureux d'avoir pris du plaisir avec les copains du quartier." L'entraîneur n'en revient pas non plus : "Je ne pensais pas qu'arriver en 32e de finale allait réunir autant de monde autour de l'Olympique. Quand j'ai commencé à entraîner ce club il y a quatre ans, on avait mauvaise réputation, là des murs sont tombés."