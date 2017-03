Coupe de France : l'OM avec plus de coeur que face à Paris mais éliminé par Monaco

Le match de Coupe de France, ce mercredi, face à Monaco devait en partie laver l'affront de l'humiliante défaite contre le PSG (5-1) trois jours plus tôt au stade Vélodrome. L'OM a certes repris des couleurs mais... sort de la compétition au bout de la nuit (4-3 après prolongation)

Pour l'Olympique de Marseille, le tarif est très clair cette saison face à Monaco : 4 buts encaissés à chaque match. C'était déjà le cas sur les deux rencontres de championnat, et le club de la Principauté a récidivé cette fois en 8e de finale de Coupe de France en venant s'imposer 4-3 au stade Vélodrome, après prolongation

Malgre ca merci et bravo aux supporters ce soir et ce week-end vous avez été grands. A nous maintenant de vous le rendre 🙏 #OM — William Vainqueur (@WillVainqueur) March 1, 2017

Un scénario fou

Rudi Garcia avait placé ses joueurs devant leurs responsabilités, dans la foulée de la très lourde défaite (5-1) face au Paris-Saint-Germain dimanche dernier en Ligue 1. Contre Monaco, pas d'autre choix qu'une réaction d'orgueil. Alors, oui, ses joueurs ont répondu présent ; mais malheureusement seulement sur courant alternatif.

Pour rassurer son groupe et présenter un "onze" a priori plus solide que contre le PSG, Rudi Garcia a d'abord choisi de réviser son dispositif en alignant une défense à 5, avec Grégory Sertic et Doria, mais sans Rod Fanni.

"Je suis tellement dégoûté.. sincèrement on est vraiment malchanceux" Florian Thauvin

Jpaye pas une redevance télé pour entendre Sertic dire "on peut être fiers" après 9 buts encaissés à domicile en 4 jours — Axel (@Axel_OM_) March 1, 2017

Dans cette rencontre, Monaco a mené : d'abord à la suite d'un coup franc de Moutinho, (1-0 à la 18e), qui transperce le mur marseillais, frappe le poteau, rebondit sur Y. Pelé avant de.. terminer sa course au fond des filets.

Le mur marseillais sur le coup-franc de Moutinho #OMASM pic.twitter.com/wKa5L19lX0 — Chanandler Bong (@GaelSimon1) March 1, 2017

La suite est une répétition incessante du même scénario : Monaco reprend l'avantage 2-1 (Mbappé 65e), puis 3-2 (Mendy 105e) et enfin.. 4-3 (Lemar 104e). L'OM n'a fait que cravacher pour recoller au score (Payet 43e, et Cabella à deux reprises, 84e et 111e). Une course à handicap permanente, après pourtant un premier quart d'heure encourageant. Mais encore une fois, la défense a sorti les rames.

"On a des joueurs qui manquent de culture tactique, des joueurs qui manquent de réflexion" Rudi Garcia

Regardez la façon dont Eyraud regarde L'OM jouer on dirait un père de famille énervé contre ses enfants. pic.twitter.com/tdLiVFECOx — FABIBI® OM (@Fabibi_13) March 1, 2017

Le tirage des quarts de finale

Le Paris Saint-Germain jouera contre l'équipe normande d'Avranches (Nat) ; Angers (L1) affrontera les Girondins de Bordeaux (L1). Monaco (L1) va jouer contre Bergerac (CFA) ou Lille (L1), et enfin Fréjus-Saint Raphaël (Nat) rencontrera Guingamp (L1). Les matchs sont prévus les 4 et 5 avril prochains.

L'OM rejoue dimanche, cette fois à Lorient (15h) , le dernier de la classe, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.