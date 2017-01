Coupe de France : l'OM entre en lice à Toulouse

Premier match de l'année 2016 pour les Olympiens avec cette rencontre de Coupe de France à Toulouse.

Les Marseillais font leur entrée en lice dans ce 9e tour de la Coupe de France à Toulouse, club de Ligue 1, avec comme objectif une qualification pour les 16e de finale et un ticket européen au Stade de France le 27 mai prochain.

La première occasion est Toulousaine avec une frappe de Doumbia des 20 mètres, claquée par Yohann Pelé en corner dès la 6e minute.La réponse olympienne arrive 2 minutes plus tard après un jeu en triangle entre Sakaï, Sarr et Lopez dont sa frappe trop molle file en sortie de but. Malgré cette occasion, le premier quart d'heure est marqué par plusieurs actions dangereuses des joueurs de Pascal Dupraz.

Suivez la rencontre en intégralité avec Tony Selliez et réagissez au 04.42.38.08.08 dans "La 3e mi-temps" avec Le Phoceen.fr.