Coupe de France : l'OM à Toulouse pour repartir de plus belle

Le mois de décembre a rendu des couleurs à l'Olympique de Marseille. Malgré son élimination en Coupe de la Ligue, l'OM s'est retrouvé en championnat. Première étape en 2017 : Toulouse et la Coupe de France, en trente deuxièmes de finale ce dimanche (14h15)

Quatre matchs. Quatre victoires. En championnat au mois de décembre, l'Olympique de Marseille a fait carton plein. Deux succès au Vélodrome, contre Nancy et Lille, et six points pris en déplacement, à Dijon et Bastia. Un parcours exemplaire qui permet aux hommes de Rudi Garcia d'attaquer 2017 dans une position plus conforme à leurs ambitions et leurs moyens : sixièmes de Ligue 1, ils restent à l'agachon des équipes en course pour une qualification en Ligue des Champions.

Sochaux, la fausse note

L'OM de F. McCourt rêve d'un retour sur la scène européenne dès la saison prochaine. A ce titre, l'élimination en Coupe de la Ligue à Sochaux (1/1, 4 tab à 3), une formation de Ligue 2, aurait pu marquer un coup d'arrêt. Elle a surtout hypothéqué une belle opportunité de décrocher un ticket européen.. à moindres frais.

A Toulouse, l'OM évite le piège du traquenard chez un club amateur. La donne est très claire. Pas d'effet de surprise. A part la pelouse, peut être… Mais le TFC, neuvième de Ligue 1, a des arguments pour bousculer les hommes de Rudi Garcia. Surtout que Marseille est privé de son capitaine et meilleur buteur, Bafé Gomis (suspendu), auteur à lui seul de 10 des 22 buts de son équipe en première partie de championnat. Absents également : Clinton Njie, retenu avec sa sélection du Cameroun pour la CAN, et le défenseur T. Hubocan victime d'une fracture du pied.

Historique en Coupe

L'OM et Toulouse ne se sont affrontés … qu'une seule fois, en Coupe de France. En 1983/84, c'était déjà en trente deuxièmes de finale. Et les Toulousains s'étaient qualifiés (2/1), grâce à des buts de Soler et Roussey (contre Boubacar pour l'OM)

L'OM, finaliste malheureux face au PSG l'an dernier (défaite 4/2), espère d'abord relancer 2017 aussi bien que s'est terminée 2016. Bon pour le moral, un succès permettrait d'envisager au mieux un mois de janvier gargantuesque, avec Monaco, Lyon et Montpellier au menu en Ligue 1.