Vidéos : l'AS Panazol qualifiée en 32ème de finale, nouveau petit poucet de la Coupe de France !

C'est un exploit incroyable. Après le nul (1-1), l'AS Panazol, club de régional 2, a vaincu aux tirs au but (4-3) Angoulême, équipe de National 2 au 8ème tour de la Coupe de France. Le club haut-viennois devient l'un des petits poucets de la compétition et rêve de croiser une équipe de Ligue 1.

Amine Irhab, le coach de Panazol, ne voulait pas faire de ce 8ème tour de Coupe de France un "match de gala". Son équipe a fait mieux. En première mi-temps, les pensionnaires de Régional 2 ont joué les yeux dans les yeux face à Angoulême, club évoluant trois échelons au-dessus en National 2.

Ils ont même réussi une magnifique combinaison conclue par Ouanjine au quart d'heure de jeu. Panazol ne s'est pas replié par la suite. "On aurait pu se mettre à l'abri avec un ou deux buts en plus", sourit le coach. Ses joueurs ont fait mal à leur adversaire avec de multiples passes en profondeur. "On avait analysé cette faille à la vidéo", assure Amine Irhab. A la mi-temps, Panazol mène 1-0.

Un gardien décisif, des tirs au but bien préparés

Au retour des vestiaires, la différence de niveau entre les deux équipes ne faisait aucun doute mais les Haut-Viennois n'ont rien lâché. Arc-boutés devant leur ligne de but, ils ont fait preuve d'une abnégation incroyable ne cédant qu'une seule fois à un quart d'heure de la fin du match. Angoulême a bombardé la surface de réparation de l'ASP en fin de match, sans succès.

Après avoir joué leur jeu en première mi-temps, l'ASP a montré durant la séance de tirs au but qu'elle avait vraiment préparé cette rencontre. Panazol se qualifie après la séance 4-3 avec notamment deux arrêts décisifs du gardien haut-viennois Arthur Toroyan. Sur la dernière frappe, le gardien panazolais est allé chercher le ballon avec sa main opposée, un geste d'une très grande classe. "On avait regardé à la vidéo leurs précédentes séances… J'étais très tranquille, je n'avais qu'à appliquer les consignes", assure calmement Arthur Toroyan après la séance.

L'AS Panazol, l'un des petits poucets de la Coupe de France

L'exploit est monumental. Le public a envahi la pelouse. Les chants ont claironné pendant près d'une demi-heure. Le président Dominique Mounier en avait les larmes aux yeux. "On n'arrive pas à y croire, on va devenir le petit poucet. C'est une superbe histoire pour le club, pour la ville... On va représenter tout un territoire. Maintenant on espère tirer un club de Ligue 1." Il ne reste que trois équipes de R2 dans cette édition 2021-2022 de la Coupe de France.

Le tirage au sort a lieu lundi soir à Paris. L'AS Panazol a environ une chance sur trois de tirer une Ligue 1. "Si on a une grosse affiche, on va la jouer à Beaublanc, ça va être magnifique", sourit le président.