Coupe de France : l'AS Panazol se prépare au plus grand défi de son histoire

Roger en tremble rien que d'en parler : "Je suis le club depuis 50 ans mais je n'avais jamais vécu ça. L'ASP c'est tout pour moi, je viens tous les week-ends et demain on va voir un 8ème tour de coupe de France, ici." Le club de l'AS Panazol se prépare depuis plusieurs jours pour faire de son premier 8ème tour de Coupe de France face à Angoulême à 14h, une véritable fête du football.

L'AS Panazol s'affiche en grand dans les rues de la ville. C'est la première fois de son histoire que le club joue un 8ème tour de Coupe de France de football. © Radio France - TV

Les tambours sont prêts, un tifo va illuminer les tribunes du stade Morpiénas ce dimanche, les ballons jaunes et bleus aux couleurs du club vont être partout..."C'est beaucoup de logistique et d'administratif en plus de l'aspect ambiance", explique Franck Malhieu, le trésorier. "On doit s'adapter sur la sécurité, les règles Covid... Mais ce dimanche ça sera avant tout une fête et on espère avec une fin heureuse pour ce club !"

Un tifo aux couleurs de l'ASP est en préparation. © Radio France - TV

Place en vente dès 13h

Il n'y en aura pas pour tous le monde. La billetterie doit ouvrir ses portes vers 13h. Il y aura 390 places en tribunes et pour le reste il faudra se placer autour du terrain (10 euros et 5 euros). Le masque sera obligatoire dans l'enceinte comme le pass sanitaire.

La buvette a déjà fait le plein avec beaucoup de boissons chaudes car la météo s'annonce très compliquée ce dimanche. "On fera avec", sourit Michel bénévole à l'ASP. "Nos joueurs sont prêts pour ce rendez-vous. Mentalement, ils ne vont rien lâcher et on ira jusqu'au bout du bout pour se qualifier."

Le public aura son importance dans ce match qui parait déséquilibré sur le papier. Angoulême évolue en National 2 tandis que l'AS Panazol joue en régional 2. Il y a donc trois échelons qui séparent les deux équipes. "C'est la Coupe de France", rétorque Christelle Noir, secrétaire général du club. "On est capable de l'exploit, on l'a déjà fait. On ira avec une motivation énorme et on va les pousser depuis les tribunes et le bord de la pelouse."

Cette motivation, les joueurs et le coach n'ont pas besoin d'aller la chercher bien loin car en cas d'un nouvel exploit ce dimanche, l'AS Panazol serait qualifiée en 32ème de final synonyme d'entrée des équipes de Ligue 1. Roger en rêve déjà : "On pourrait avec de la chance accueillir le PSG à Beaublanc, ça serait fou !"