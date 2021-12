Coupe de France : l'AS Saint-Étienne va chercher à se redonner le sourire face à Lyon-La Duchère

A la peine en championnat, l'AS Saint-Étienne et ses supporters ont besoin de reprendre un peu d'allant. La Coupe de France s'annonce donc comme l'opportunité parfaire pour permettre aux Verts de remplir cet objectif. Sur la pelouse du deuxième club de la capitale des Gaules, tout semble réuni pour relancer l'ASSE. Un derby, en Coupe de France, face à un club de National 2, pour entamer l'histoire stéphanoise du nouveau coach Pascal Dupraz.

Ne pas s'enflammer

Seulement 4 jours après son arrivée dans la Loire, coach Dupraz souhaite donc écrire un premier chapitre réussi. Il espère donc que sa plume lui permettra de redonner le sourire aux fans. "La rédemption passe par la victoire, quand on gagne peu de matches", confie-t-il. Avant de poursuivre : "cette rencontre est propice à soulever l'enthousiasme des foules". Et pour y arriver, l'entraîneur devra se passer d'une bonne partie de son effectif. Outre le gardien Etienne Green (blessé), et l'attaquant Denis Bouanga (suspendu), ce sont les milieux de terrain Ryad Boudebouz (alerte aux adducteurs) et Yvan Neyou qui devraient être absent de la fête.

Ainsi, pour éviter la sortie de route d'entrée, les Stéphanois ont pris le temps, notamment ce vendredi et ce samedi, de faire quelques analyses vidéos. "C'est une équipe avec beaucoup de bons joueurs passés par des centres de formation et qui n'ont pas eu la chance de se confronter au monde professionnel", note le défenseur Timothée Kolodziejczak, qui confie toutefois ne pas connaître beaucoup des joueurs lyonnais.

Eviter les débordements

Quoiqu'il en soit, tout le monde espère ne pas revivre les débordements qui ont émaillé l'ouverture de ces 32èmes de finale entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Le Stade de Balmont ne verra aucune couleur verte dans ses gradins, mais l'ambiance s'annonce "hostile" pour l'ASSE reconnaît Timothée Kolodziejczak. En tout cas, cette rencontre interrompue ce vendredi est "consternante" pour coach Dupraz. "C'est chiant", ajoute son défenseur.

Coup d'envoi de la rencontre à 13h45, à vivre dès 13h30 sur France Bleu Saint-Étienne Loire.