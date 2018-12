Coupe de France : l’US Annecy-le-Vieux veut écrire une page de son histoire

Haute-Savoie, France

"Pour un petit club comme le nôtre (Régional 2), un 8e tour de Coupe de France c’est beau." Laurent Bortoluzzi est un président de club heureux. "Dans l’histoire de l’US Annecy-le-Vieux ce n’est que la troisième fois que nous réussissons à atteindre ce niveau", précise-t-il. Avant 2018, il y a eu 1992 et une défaite face aux voisins du FC Annecy qui à l’époque évoluait en 2e Division (aujourd’hui la Ligue 2). Et il y a 20 ans. 1998, la glorieuse année du foot français mais là encore un revers pour les Ancileviens éliminés par le Gazélec Ajaccio (National) avec, dans les buts corses, un certain Pascal Olmetta.

Quand tu portes le maillot (de la Coupe de France), tu te sens différent." - Alassane Diakité, capitaine de l’US Anney-le-Vieux

ECOUTEZ Alassane Diakité, capitaine de l’US Anney-le-Vieux. Copier

Historique

En cas de victoire ce dimanche, l’USAV a donc l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire. Un billet pour les 32e de finales, avec les l’entrée des Ligue 1, tout le monde y pense. Mais avant, il faudra franchir l’obstacle Andrézieux, une équipe qui évolue en National 2. "Et c’est déjà un adversaire prestigieux et compliqué", confie Nicolas Perruchot, l’entraineur d’Annecy-le-Vieux. "Il faudra être très très bons, se sublimer et on peut espérer une qualification qui serait historique pour le club. On a entre 20 et 30% de chance de passer."

On est le seul club des deux Savoie qualifié pour ce 8e tour. Il faut que tout le monde vienne au stade en bleu et blanc pour nous soutenir." - Laurent Bortoluzzi, président de l’USAV.

ECOUTEZ Laurent Bortoluzzi, président de l’USAV. Copier