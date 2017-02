Coupe de France : l'US Avranches accueillera Strasbourg en huitièmes !

L'US Avranches affrontera le Racing Club de Strasbourg (Ligue 2) en 8es de finale de la coupe de France. Une rencontre très particulière pour Jonathan Clauss et l'entraineur Damien Ott, les alsaciens du club manchois.

A une boule près, Avranches aurait pu recevoir le Paris Saint Germain. Mais le club manchois a quand même le sourire à la sortie du tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de France. Strasbourg (Ligue 2) est un grand nom du foot français. Champion de France de D1 en 1979, le Racing a connu il y a 10 ans une descente aux enfers jusqu'en CFA2, avant de remonter la pente. Strasbourg a retrouvé cette saison le monde professionnel et la Ligue 2.

Mais ce match a encore plus de saveur pour les alsaciens de l'US Avranches : le latéral Jonathan Clauss et le coach Damien Ott. L'ancien entraîneur de Mulhouse et de Colmar est très heureux du tirage :

"La passion naît toujours d'exemple. J'ai une relation particulière avec le Racing Club de Strasbourg. C'est un honneur pour Avranches de recevoir Strasbourg, c'est un magnifique honneur pour moi aussi. Maintenant, c'est la Normandie qui va accueillir Strasbourg et on espère offrir une belle rencontre." (Damien Ott)

Le président de l'US Avranches Gilbert Guérin a donné un petit conseil, avec humour, aux strasbourgeois :

"Je crois que Strasbourg ambitionne de monter en Ligue 1. Je leur conseille de s'occuper de la montée en Ligue 1 et de nous laisser la coupe!"

AVRANCHE / STRASBOURG, la rencontre se jouera le 28 février ou le 1er mars, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Cotentin.