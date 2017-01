Coupe de France : l'US Avranches, les 32es de finale puissance 10 !

Pour ses 120 ans, l'US Avranches (National) jouera pour la dixième fois de son histoire un 32es de finale de Coupe de France. Ce vendredi, les hommes de Damien Ott reçoivent Laval, pensionnaire de Ligue 2. L'occasion d'un coup d'oeil dans le rétro.

Avranches et la Coupe de France, c'est une histoire d'amour qui dure. Le club du Sud-Manche découvre la saveur des 32es de finale le 4 mars 1991. Les Avranchinais accueillent un club emblématique : le FC Sochaux. A cette époque, les Doubistes sont emmenés par Mehmet Bazdarevic et Cheri Oudjani. Devant près de 8000 spectateurs, les Manchois sont proches de l'exploit : ce sont eux qui ouvrent le score à la 10e minute, par l'intermédiaire de Patrick Leclercq. Mais les Sochaliens égalisent à l'heure de jeu, puis prennent l'avantage à dix minutes de la fin (2-1).

En 1991, pour leur premier 32e de finale, les Avranchinais reçoivent un club de l'élite : Sochaux. - Archives USAMSM

Six ans plus tard, en 1997, année du centenaire du club, nouveau rendez-vous en 32es de finale. Cette fois, c'est un duel normand : les Manchois se déplacent à Fécamp. ça démarre mal pour les hommes de Bernard Maccio, menés 2-0 au bout de cinq minutes de jeu. Les Bleus redressent la tête, mais finalement s'inclinent 4-3. Les Manchois retrouvent les 32es de finale de la Coupe de France en 2005, face au Boulogne de Philippe Montagnier : là encore, c'est un revers pour les pensionnaires de CFA2. Défaite 1-0 après prolongation, malgré une réserve déposée par le club manchois. A noter que, cette année là, les Nordistes sont allés jusqu'en quart de finale de la compétition après avoir éliminé Nantes.

Malgré l'ouverture du score de Vincent Créhin, les Manchois s'inclinent 3-1 face aux Lensois, le 4 janvier 2014. © Maxppp - Jean-Yves Desfoux

2008. L'US Avranches accueille une nouvelle fois un club de Ligue 2 : Dijon. Sous la pluie, malgré le soutien de 3000 supporters, les hommes de Jean-Noël Le Buzullier s'inclinent 2-0. Deux ans plus tard, après une belle épopée (en éliminant les calédoniens de Mont-dore et l’AS Cherbourg), les Avranchinais, alors en CFA, arrivent une cinquième fois en 32es de finale. Sur le papier, ça paraît prenable : Saumur, club une division en dessous des Manchois. Le match est d’abord reporté à cause de la neige. Entre temps, le tirage des 16es de finale a lieu : le vainqueur jouera Rennes, club de Ligue 1. Un voisin breton que les Avranchinais n’affronteront pas finalement : les Bleus perdent 1 à 0 après prolongation et ratent l’occasion de retrouver une deuxième fois de leur histoire un club de l’élite. En 2012, nouvelle désillusion : les Avranchinais butent en 32es de finale face à Luçon 2 buts à 1.

2015 : la "PerforManche" face à Lorient

A partir de 2014, les footballeurs du Sud-Manche sont toujours au rendez-vous des 32es de finale. D'abord, face au mythique Racing Club de Lens. Là encore, les Bleus sont proches de l'exploit : ils ouvrent le score par Vincent Créhin dès le début de la seconde période. Mais, ils payent leurs efforts en fin de match : les Nordistes inscrivent trois buts dans les dix dernières minutes (3-1). Là encore, les protégés du président Guérin ne voient pas les 16es de finale. Ce n'est que partie remise, car l'année suivante, le 3 janvier 2015, est la bonne. Et pourtant, là encore, c'est du lourd qui s'invite à Fenouillère : les Merlus du FC Lorient, mal classé de Ligue 1, mais club de l'élite tout de même. Les hommes de Richard Déziré réussissent une sacrée "PerforManche" comme titrera L'Equipe grâce à un but de Maguette Diongue (1-0). Les Avranchinais (National) réussissent enfin à passer ce stade des 32es de finale. Au tour suivant, ils tombent à domicile face à Metz, 17e de Ligue 1 (3-0, après prolongation).

La joie de l'Avranchinais Maguette Diongue, auteur du but de la victoire face à Lorient (1-0), le 3 janvier 2015. © Maxppp - Jean-Yves Desfoux

L'an passé, les 32es de finale laissent un goût amer aux Avranchinais. Le 2 janvier 2016, à la grande surprise, ils s'inclinent chez eux face au voisin, Saint-Malo (CFA). Ce 6 janvier 2017, les hommes de Damien Ott accueillent un club de Ligue 2, Laval. C'est la dixième fois qu'ils atteignent les 32es de finale de la Coupe de France.

En attendant Laval, les joueurs de l'US Avranches se préparent dans la bonne humeur !