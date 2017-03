[Coupe de France] L'US Avranches n'abandonne pas l'idée de jouer le PSG au Stade de France !

Gilbert Guérin, le président de l'US Avranches, vient de contacter les dirigeants du Paris Saint-Germain pour tenter de trouver un accord financier pour disputer le 1/4 de finale de coupe de France au Stade de France ou au Parc des Princes. Sinon ce sera au stade d'Ornano à Caen.

Quand Gilbert Guérin a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Quelques heures après la qualification de son équipe pour les 1/4 de finale de la coupe de France, il annonçait rêver de jouer le Paris Saint-Germain au Stade de France et d'y inviter des milliers de "gamins". Un peu échaudé par le tarif de la location du plus grand stade du pays (plus de 800.000 euros), Gilbert Guérin ne se démonte pourtant pas : il vient de contacter les dirigeants du Paris-Saint-Germain pour tenter de trouver un accord financier !

Si le rêve du président Guérin ne se réalise pas, le match se jouera au stade d'Ornano à Caen. La ville et le stade Malherbe ont donné leur accord.