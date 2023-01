Coupe de France : l'US Avranches prépare son affiche du tonnerre face à Brest

En ce week-end de l'Epiphanie, les footballeurs avranchinais aimeraient bien être les rois de la surprise. Ce samedi, ils reçoivent Brest, 17e de Ligue 1, pour un ticket pour les 16es de finale de la coupe de France. "Pour nous, club de N1, recevoir une formation de Ligue 1, c'est toujours très valorisant. Et un 32e de finale, c'est toujours intéressant. A Avranches, on a une histoire particulière avec la coupe", explique l'entraîneur Damien Ott.

Et le coach sait de quoi il parle : en 2017, déjà sur le banc avranchinais, il avait connu l'épopée des manchois jusqu'en quart de finale de la compétition face au Paris-Saint-Germain (0-4). Ce samedi, on s'attend à voir le stade Fenouillère vibrer pour ses joueurs : on s'attend à 3.000 supporters dans les gradins et sur les pourtours du terrain. "Il y a toujours des exploits en coupe, donc pourquoi pas nous ? Quand on y a déjà goûté...", note Sylvain, bonnet "US Avranches" vissé sur la tête. D'autres sont un peu plus mesurés. "Contre Brest, c'est faisable, mais attention, car en championnat, il y a six descentes cette année. Est-ce qu'un parcours en coupe de France nous servira, je ne sais pas. Mais ce serait exceptionnel", ajoute Enguerrand, de Brécey. "Le sport est pour beaucoup dans toutes ces joies collectives. On rassemble une ville autour d'un ballon, et c'est formidable. Encore plus à une période où tout le monde souffre un peu", précise le président avranchinais Gilbert Guérin.

Des supporters déjà chauds

Sur le bord du centre d'entraînement de Saint-Martin-des-Champs, les supporters se remémorent cette aventure. "Plein d'émotions, et la vie sans émotion, c'est froid. Brest, ce sera compliqué. Surtout, ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait rien à regretter. En général, ils ne regrettent rien car ce sont des guerriers", sourit Régis Lhermitte, patron du kop avranchinais, qui a déjà testé ses vocalises sur "L'Avranchinaise", déclinaison locale de "La Marseillaise".

Dans le vestiaire, certains joueurs ont connu le parcours en 2017. Comme le gardien, Anthony Beuve. "Forcément, ça reste. Les locaux où on s'entraîne ont été aussi réalisés grâce à ce parcours là. Le stade d'Ornano rempli pour nous, jouer le PSG, mon club de cœur c'est un très beau souvenir. Un souvenir un peu lointain désormais, mais qu'on aimerait bien revivre. La coupe, ça nous sort de notre quotidien, mais ça l'embellit. C'est magique, et on a envie de pousser un peu cette aventure", se souvient le portier d'Avranches. Une des images de 2017, ça reste aussi Damien Ott qui se fait raser le crâne par ses joueurs, et un certain Jonathan Clauss, désormais à l'Olympique de Marseille et international français.

Sylvain et Enguerrand croient en l'exploit avranchinais contre Brest © Radio France - Pierre Coquelin

"Embellir le quotidien" dit Anthony Beuve. Le quotidien, c'est le championnat de National Un, où Avranches est dixième actuellement. Après un automne difficile, les Manchois ont relevé la tête courant décembre avec deux victoires d'affilée. "La coupe de France nous sert à entretenir une dynamique, à passer du bon moment. Mais ce n'est pas l'objectif. On aborde ce match comme une récompense, une chose à offrir au public, mais pas avec une obligation de passer. La nécessité, c'était d'atteindre ces 32es de finale. Maintenant, c'est que du bonus, c'est que du bonheur. Vivons le moment présent", résume Damien Ott.

"Si on peut les taper..."

Au fil des tours, les Manchois se sont prêtés au jeu. Eliminer une Ligue 1, Avranches l'a déjà fait : Lorient, en 32es de finale de la compétition (1-0) le 3 janvier 2015. "Maintenant, s'il y a un exploit à faire cette année, on ne va pas s'en priver ! On a un soucis de maintien en championnat, comme Brest. C'est la priorité. Mais si on peut les taper, on ne va pas se priver, même aux tirs au but", sourit le président Gilbert Guérin. Avant ce 32e de finale, le club est allé faire un stage en Bretagne.

Face à Avranches, Brest ne se présente pas dans une forme olympique : premier relégable en Ligue 1, nouvel entraîneur... "Je pense qu'on doit surtout pas se dire que c'est une équipe jouable car ils sont en difficulté en Ligue 1. On va les respecter comme il se doit, comme une équipe de Ligue 1, point final", confie l'entraîneur manchois. A 57 ans, l'homme a gagné en expérience. Avant son retour à Avranches en mai 2022, Damien Ott a eu une saison en demi-teinte à Bourg-en-Bresse puis "trois ans formidables" aux côtés de Laurent Battles sur le banc de Troyes où il a connu la Ligue 1. "Une volonté de vouloir progresser. Je suis revenu avec des expériences nouvelles, mais en gardant les mêmes valeurs, celle du club", explique le coach, qui signerait bien pour une victoire contre Brest. Même d'un cheveu.