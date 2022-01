Coupe de France : l'US Chauvigny "respecté" par l'Olympique de Marseille, "le plus beau match de notre vie"

Jorge Sampaoli (entraîneur de l'OM): "C'était une ambiance avec beaucoup d’émotion. Les gens ont respecté le match, l'adversaire, nous avons aussi été respectés… et ça donne un bon match de football."

Retour sur le match Chauvigny - Marseille

Stéphane Malloyer (entraîneur de l'US Chauvigny): "Le coach de Marseille a respecté le football ce soir. On a deux-trois situations qu’on joue peut-être mal, mais on a donné une débauche d’énergie en première mi-temps. C’est une fierté pour ces joueurs. Vu le parcours, c’est un immense plaisir d’avoir affronter l’OM."

Fier pour ce qu'a fait le club - Stéphane Malloyer

Suite. "Perdre 3-0, ok, c’est toujours frustrant. Mais quand on voit l’équipe qu’on avait en face, ce n’est pas de la déception. On a tout donné ce soir. Il y a beaucoup de fatigue d'avoir préparé ce match. Je suis très fier pour ce qu’a fait tout le club cette semaine."

Antoine Lerbet (milieu de l'US Chauvigny): "Très déçu du résultat, de ne pas avoir trop existé, d'avoir beaucoup subi les actions de Marseille. Mais ça reste une bonne expérience. On ne va retenir que du positif. Autour de moi, il y avait Payet, Guendouzi, Gerson, ça jouait en une touche de balle, j'étais impressionné."

Le plus beau match de notre vie - Fatih Murat Türk

Fatih Murat Türk (défenseur de l'US Chauvigny): "C'est une grande émotion qu'on a pu vivre ensemble, chez moi en plus, avec ma famille. On est quand même content de notre parcours. On sort la tête haute, sans regret. C'est un accomplissement d'avoir joué contre des grands noms, un honneur. J'espère qu'on revivra ce genre de parcours. Ça reste le plus beau match de notre vie."

Benoit Chevrier (milieu de l'US Chauvigny): "On a essayé de respecter au mieux les consignes du coach. C'est frustrant de revenir à 2-0 à la mi-temps sur des erreurs de placement. Après, on a tout donné, on a fait de notre mieux, on a fait ce qu'on pouvait. Chaque joueur est rincé, c'est ce que le coach nous avait demandé."

C'était l'Everest - Julien Caillaud

Julien Caillaud (gardien de l'US Chauvigny): "Chaque minute de passée, c'était une minute de gagnée. L'objectif personnel était d'être à 0-0 à la mi-temps. C'était l'Everest, on avait réussi à gravir les Alpes sur les tours précédents. Mais là c'était la classe au-dessus. Le score est logique mais, au final, c'était la fête pour Chauvigny, même si on était délocalisé. Tout le monde repart content."

William Saliba (défenseur de l'OM): "C'était le premier match de l'année. On savait que ça pouvait être un match piège. On les a respecté du début à la fin. Encore félicitations à cette équipe pour son parcours."