L’US Granville est déjà dans le bain de la coupe. L’équipe manchoise a pris la route mardi matin pour l’Oise. Une mise au vert souhaitée par l’entraîneur granvillais pour « renforcer encore plus les liens » entre les joueurs. Face à Chambly qui évolue une division au-dessus de l’USG, le petit Poucet veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser l’incroyable : se qualifier pour un deuxième quart de finale après l’épopée de 2016.

Si le club manchois passe l'obstacle, ce serait une grande première dans l’histoire de la coupe de France pour une équipe du niveau de l’USG (N2, quatrième division). Granville, déjà parmi les plus belles histoires de la compétition, pourrait donc devenir un géant chez les « Petits Poucets ».

Après l’exploit contre Bordeaux, Granville a réussi à se défaire de Concarneau en prolongation. Face à Chambly, une autre formation de National, la mission s’annonce plus compliquée encore. Pour la première fois, les manchois tenteront de faire mentir les pronostics à l’extérieur. Chambly a délocalisé le match à Beauvais, dans un stade de 9.000 places. L’USG va devoir gérer la pression du public. Sur le terrain aussi, la bataille s’annonce rugueuse. Le club de l’Oise, 9e en National et à la lutte pour le maintien, est un adversaire coriace.

« C’est une équipe qui est dure à bouger. L’utilisation du ballon sera encore un élément très important. Sion on l’utilise bien comme on l’a fait contre Bordeaux et Concarneau, on aura des chances de continuer l’aventure dans cette coupe de France ». (Johan Gallon, entraîneur)