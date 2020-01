Coupe de France : l'US Granville se qualifie pour les 16e en battant Versailles

L'US Granville a pris ce match de Coupe de France avec le plus grand sérieux et ça leur a réussi. Les Manchois se sont imposés 1-2 ce samedi après-midi à Versailles et se qualifient pour les 16ièmes de finales.

Granville, France

L'US Granville s'est qualifié ce samedi 4 janvier pour les 16ième de finale de Coupe de France. Les footballeurs granvillais se sont imposés 1-2 à Versailles.

Après une ouverture du score sur penalty par les Versaillais à la quinzième minutes, les Manchois ont su se ressaisir avec une égalisation de Reda Lamrabette rapidement après suivie d'un but de Jad Mouaddib en seconde période. Malgré leur adversaire de national 3, une division en dessous, l'US Granville s'est préparé à ce match avec "beaucoup de sérieux".

"Ça a été un match difficile avec beaucoup de bons joueurs", commente Johan Gallon, l'entraîneur granvillais. "On n'a pas fait un grand match dans l'utilisation du ballon, mais on a été rigoureux, discipliné et on n'a pas laissé grand chose à l'adversaire."

Ce sera la troisième fois que Granville arrive en 16ième de finale, de quoi réjouir les 300 supporters qui ont fait le déplacement. "Quand vous pouvez donner du bonheur en faisant du football, c'est formidable. Ça met le club en lumière, et c'est le plus important", ajoute-t-il.

Le prochain tour

Le tirage du prochain tour sera ce lundi soir. Caen y sera également présent après avoir battu 2-1 ce samedi le FC Guichen, un club d'Ile-et-Villaine de national 3. Ancien joueur du stade Malherbe, l'entraîneur de Granville ne cache pas son envie de s'y frotter.

"Les joueurs espèrent surtout tomber sur des grosses équipes dont ils sont fans", poursuit Johan Gallon. "Moi, c'est différent, si on peut tomber sur un N3 à domicile, ça nous donnera une chance supplémentaire de passer."