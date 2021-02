Coupe de France : l'US Montagnarde (R1) se qualifie pour les 16e de finale en battant Saint-Brieuc (N1)

Le club de football de l'US Montagnarde s'est qualifié ce samedi 20 février pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Les Morbihannais ont battu les Costarmoricains à l'issue d'une séance de tirs au but. Au prochain tour ils pourraient affronter un club professionnel.

C'est le premier club amateur breton qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Ce samedi 20 février, les footballeurs de l'US Montagnarde (R1) ont battu Saint-Brieuc (N1) au stade Mané-Braz d'Inzinzac-Lochrist à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1 à la fin du temps réglementaire). Trois divisions d'écart séparent les deux équipes.

Les joueurs de La Montagne très combatifs

Les joueurs de La Montagne ont ouvert le score à la 31e minute. Neuf minutes plus tard, les Griffons ont égalisé grâce à Maël Illien. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire à l'issue d'une première mi-temps durant laquelle les joueurs de Nicolas Cloarec se sont montrés combatifs face à une équipe briochine légèrement en-dessous de son niveau. En deuxième partie de match, les Morbihannais ont maintenu la pression sur les Costarmoricains, mais ça n'a pas suffit pour créer la différence.

Lors de la séance de tirs au but, le Stade Briochin a essuyé trois échecs lors des quatre premiers tirs alors que dans le même temps, les Forgerons inscrivaient deux buts. Benjamin Angoua a fait trembler les filets morbihannais mais quelques secondes plus tard Matteo Petitgenet a qualifié son équipe en inscrivant un troisième but.

Grâce à cet exploit, les joueurs amateurs se qualifient pour le prochain tour de la compétition qui verra l'entrée en lice des clubs professionnels de Ligue 2 et de Ligue 1. En Bretagne, Brest et Lorient se sont qualifiées. Ce dimanche 21 février, le club brétilien de Guichen (R1) recevra Saumur (N3) à 13h30.

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu à 19h30 ce dimanche 21 février. Les matches se joueront lors du week-end des 6 et 7 mars prochains.