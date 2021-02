Coupe de France : l'US Orléans éliminée aux tirs aux buts au 8e tour face à Romorantin

L'US Orléans éliminée de la Coupe de France ! Les Orléanais recevaient le SO Romorantin ce samedi après-midi à la Source pour le 8e tour et ils se sont inclinés aux tirs aux buts, 4-2 (1-1 en fin de match). Romorantin affrontera donc le FC Mstapéré à Clairefontaine aux 32e de finale.

L'US Orléans éliminée au 8e tour de la Coupe de France. Les Orléanais recevaient le SO Romorantin, club de National 2, une division en-dessous, à la Source ce samedi après-midi et se sont inclinés aux tirs aux buts, 4-2 (1-1 à la fin de la rencontre). Carnéjy Antoine avait égalisé à la 74e minute. Romorantin affrontera donc, pour le moment, le FC Mstapéré, représentant de Mayotte, à Clairefontaine pour les 32e de finale.

Résumé de la rencontre

Romorantin fait le jeu dès le début du match et ouvre le score à la 10e minute grâce à Anthony Payet, le frère de Dimitri, sur une belle passe en profondeur. Il n'a plus qu'à ajuster Théo Vermot et sa balle part au fond. Les Orléanais rentrent aux vestiaires menés au score, 1 à 0, sans idées et sans solutions pour égaliser.

La seconde période est un peu meilleure, avec l'entrée de Driss Khalid à la place de Yohan Demoncy. Le joueur prêté par Amiens trouve d'un extérieur du pied lumineux Issa Soumaré à la 74e minute de jeu, qui se présente dans la surface de réparation. Son tir est contré, Carnéjy Antoine récupère la balle et en profite pour pousser la balle au fond. Il permet à l'USO d'égaliser et de garder la tête au-dessus de l'eau. Le match se termine sur un score de 1-1 et les deux équipes vont, encore une fois, se départager aux tirs aux buts.

Séance de tirs aux buts cruelle

Nico Saint-Ruf transforme le premier tir aux buts, Hermann Esmel le met également au fond pour Romorantin. On en est à 1-1 aux tirs aux buts, avant que Loïc Goujon rate le sien. Derrière, les trois tireurs de Romorantin marquent et Yoann Djidonou repousse le tir de Fodé Guirassy. Romorantin s'impose donc 4 tirs aux buts à 2 et se qualifie pour les 32e de finale.

L'après-match

Prochain match contre le Sporting Club de Lyon

Retour au championnat pour les Orléanais, qui se déplaceront à Lyon le 19 février pour la 22e journée de National. Avec la Coupe de France en moins à jouer, l'USO pourra se consacrer uniquement à la remontée en Ligue 2.