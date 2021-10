Coupe de France : l'US Orléans entre en piste ce week-end face à Vineuil, club de Régional 1

L'US Orléans, en National, entre ce samedi après-midi dans la Coupe de France en se déplaçant à Vineuil, dans le Loir-et-Cher, près de Blois, pour le 5e tour. Vineuil est en Régional 1, la 6e division, et occupe la 9e place après 4 rencontres. L'attaquant orléanais Timothé Nkada est de retour.

Relancer la dynamique. L'US Orléans, en National, se déplace ce samedi après-midi à Vineuil, dans le Loir-et-Cher près de Blois, pour son entrée en lice au 5e tour de la Coupe de France. Sur le papier, l'opposition est largement déséquilibrée, avec un Vineuil SF en Régional 1, soit la 6e division de football français.

Un début de saison mitigé pour les deux équipes

Mais pour le moment, les deux formations se valent en termes d'entame de saison. L'US Orléans est pour le moment relégable en National, 15e avec 9 points et 5 défaites au compteur depuis le début d'un championnat très disputé. De son côté, Vineuil compte 6 points en 4 journées de Régional 1, division qui compte la présence notamment du Tours FC, qui a dégringolé après ses déboires financiers. Les Vineuillois se sont imposés deux fois et se sont inclinés à deux reprises en championnat.

Mais même si l'USO reste sur une défaite à Cholet la semaine dernière, elle part clairement favorite pour cette rencontre et pourra s'appuyer sur un Carnéjy Antoine qui a retrouvé le chemin des filets et le retour de Timothé Nkada dans le groupe après sa blessure. Derrière, les Orléanais pourront compter également sur le retour de Djessine Seba, qui viendra renforcer la défense des Rouge et Jaune.

à lire aussi Coupe de France de football : quel tirage au sort pour les clubs du Loiret ?

Le groupe pour affronter Vineuil