Coupe de France : l'US Orléans passe un nouveau tour, dans la douleur, après sa victoire face au Bourges 18

L'US Orléans se qualifie, encore difficilement, pour le 8e tour de la Coupe de France après sa victoire ce samedi après-midi aux pénaltys, 6 tirs aux buts à 5, face au Bourges 18 à la Source. Les Orléanais ont concédé le match nul à la fin du temps réglementaire, 2 buts partout grâce à Nico Saint-Ruf et Karim Coulibaly, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. L'USO affrontera Tours ou Romorantin au prochain tour la semaine prochaine.

Résumé du match

L'US Orléans pose le pied sur la ballon et maîtrise le début de la première mi-temps avec des incursions sur le côté gauche mais les centres de Florian Lapis et Karim Coulibaly sont un peu longs et ne trouvent pas preneur dans la surface du Bourges 18.

Et contre le court du jeu, les Berruyers s'offrent une contre-attaque. Arslane Guedioura est servi dans la profondeur, dans le dos de la défense orléanaise et se présente face à Théo Vermot. Il n'a plus qu'à ajuster le portier de l'USO et permet à son équipe de mener 1 à 0 à la 21e minute de jeu. Derrière, l'USO pousse mais ne parvient pas à revenir au score avant la pause. Les joueurs rentrent aux vestiaires sur le score de 1-0 pour Bourges 18.

Encore une fois rejoint au score

En deuxième période, les Orléanais sont plus précis, plus offensifs et Fodé Guirassy, entré à la pause, ne trouve pas le cadre sur une belle tête dans la surface. Quelques secondes plus tard, Carnéjy Antoine trouve le poteau de Salhi et l'USO n'arrive toujours pas à égaliser.

A la 58e minute de jeu, grâce à un geste d'attaquant, Nico Saint-Ruf égalise d'une reprise de volée du pied gauche. Un peu plus de 10 minutes plus tard, Karim Coulibaly inscrit son premier but après un très beau service de Moussa Seydi, lui aussi entré en jeu. Ca fait donc 2 buts à 1 pour l'USO après 71 minutes de jeu. Mais comme à son habitude, elle se fait rejoindre moins de 10 minutes plus tard et sur un corner, El Atalati trompe Théo Vermot et égalise pour Bourges 18. On assiste donc à la séance de pénalty.

Suspens aux tirs aux buts

Lors du cinquième tir, Driss Khalid tombe sur Salhi rate son tir. Derrière, Brian Chevreuil du Bourges 18 tire au-dessus de la cage de Théo Vermot qui remet les deux équipes à zéro. Il faut enfin attendre l'arrêt de Théo, deux tirs plus tard, sur la frappe de Yanis Montantin. L'USO s'impose donc au bout du suspens 6 tirs aux buts à 5 et affrontera Tours ou Romorantin au 8e tour la semaine prochaine.

Prochain match décisif à Avranches

Les Orléanais enchaîneront mardi avec un déplacement crucial dans la Manche, à Avranches pour la 20e journée de National. Les Manchois ont perdu ce vendredi en Coupe de France face à Quevilly-Rouen Métropole et auront une journée de repos de plus par rapport à l'USO. Ce sera un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 19h30.