Coupe de France : ça passe pour l'US Orléans, la SMOC Saint-Jean-de-Braye et Montargis éliminés au 6e tour

Il n'y aura qu'un club du Loiret au 7e tour de la Coupe de France. L'US Orléans s'est qualifiée sur la pelouse de Vierzon, dans le Cher, ce dimanche pour le 6e tour alors que la SMOC Saint-Jean-de-Braye et l'USM Montargis eux se sont inclinés respectivement face à Tours et Romorantin.

Il ne reste plus qu'un club loirétain au 7e tour de la Coupe de France. C'est l'US Orléans qui s'est qualifiée dans la douleur ce dimanche après sa victoire à Vierzon, dans le Cher, ce dimanche pour le 6e tour, une victoire 2 buts à 1, encore une fois arrachée dans les dernières minutes du match. La SMOC Saint-Jean-de-Braye elle s'est inclinée face à Tours (2-1), tout comme l'USM Montargis à Romorantin (3-1).

L'USO dans le money-time

L'USO avait ouvert le score en début de match, à la 22e minute de jeu, grâce à un coup-franc parfait de Driss Khalid à l'entrée de la surface de réparation. Comme face à Bastia-Borgo, les Orléanais encaissent un but dans les dix minutes qui suivent le but de Khalid. Suite à une sortie hasardeuse de Théo Vermot, titulaire ce dimanche après-midi, les Vierzonnais recollent au score sur une tête de Waris Bourega. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 1-1.

Il faut attendre, encore une fois, les toutes dernières minutes de jeu pour voir un nouveau coup-franc orléanais rentrer dans la cage de Matthieu Touati. Gaëtan Perrin, rentré quelques minutes avant, tire son coup-franc à ras du sol et un Vierzonnais effleure la balle qui termine au fond des filets. L'USO s'impose dans le money-time et s'offre un 7e tour de Coupe de France.

La SMOC craque en fin de match

Menés rapidement au score, les joueurs de la SMOC réagissent avant la mi-temps et égalisent. Il y a 1-1 à la mi-temps et les espoirs sont encore permis. Les Abraysiens tiennent le choc et bousculent cette équipe de Tours qui repasse devant finalement dans les dix dernières minutes de jeu. Défaite 2 buts à 1.

L'USO face à Bourges 18 au prochain tour

L'USO jouera donc son 7e tour de Coupe de France le week-end prochain face à Bourges 18, à la Source, vraisemblablement samedi, avant le déplacement à Avranches le mardi 9 février.

Romorantin affrontera Tours

De son côté Romorantin affrontera Tours au 7e tour de la compétition, également le week-end prochain et le vainqueur de la rencontre affrontera le gagnant du match entre l'USO et Bourges 18.