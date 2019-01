Coupe de France: l'US Orléans qualifié, St Pryvé St Hilaire éliminé

Orléans, France

Il n'y aura qu'un seul club du Loiret en huitièmes de finales de la Coupe de France (5-6 février). L'US Orléans, club de Ligue 2, s'est qualifié dans la douleur à Bergerac (Nationale 2, deux niveaux en-dessous). Victoire 3 buts à 2 après les prolongations, grâce à un but libérateur de Maxime D'Arpino (100e).

Deux buts en cinq minutes

Plus tôt, les Orléanais pensent se diriger vers une qualification tranquille. Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle mènent 2-0 avec des buts de Joseph Lopy (51e) et Gaetan Perrin (78e). Mais la magie de la Coupe de France a ses raisons que la raison ne comprend pas. Déjà tombeur de Niort au tour précédent, Bergerac accroche les prolongations grâce à Terence Pinot (88e) et un but de Diego Gomez au bout du temps additionnel (90+4e).

Malgré le but de D'Arpino dans la première mi-temps des prolongations, Orléans est toujours en danger. Juste avant la pause des prolongations, Bergerac frappe la barre transversale de Thomas Renault sur corner. Les joueurs de Nationale 2 ont laissé passer leur chance et tombent avec les honneurs. L'USO est en huitièmes de finale de la Coupe de France mais l'entaîneur orléanais est partagé entre satisfaction et colère.

Saint-Pryvé Saint-Hilaire tombe sur un os

Même si l'US Orléans jouait à l'extérieur, le stade de la Source était en ébullition. Plus de 3000 spectateurs ont bravé le froid pour soutenir le club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, pensionnaire du même groupe que Bergerac en Nationale 2. Mais contre Rennes, une valeur sure de la Ligue 1, la marche était trop haute. Malgré une belle résistance des loirétains, les Bretons s'imposent 2-0 avec des buts de Theoson Siebatcheu (39e) et d'Adrien Hunou (51e).

Ces deux matchs étaient à suivre sur France Bleu Orléans, dans un multiplex spécial Coupe de France à partir de 18h30. Un coup de chapeau aux amateurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire qui retrouvent le quotidien de la Nationale 2, samedi (18h), contre Mont-de-Marsan à domicile. L'US Orléans joue aussi dès samedi (15h), en Ligue 2, contre Niort. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.