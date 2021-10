Coupe de France : l'US Orléans se fait plaisir et fait le plein de confiance face à Joué-les-Tours

Direction le 7e tour de la Coupe de France avec la manière pour l'US Orléans ! Les Orléanais affrontaient Joué-les-Tours ce dimanche après-midi pour le compte du 6e tour de la Coupe de France et ils se sont largement imposés 10-0.

Une attaque en pleine forme

L'attaque s'est faite plaisir, avec un quadruplé de Timoté Nkada et un doublé pour Carnéjy Antoine. Le jeune Liamine Mokdad s'est offert un doublé et la défense est également à l'honneur avec un but de Djessine Seba et un de Nicolas Saint-Ruf.

On n'est pas loin du record de 2007 avec un 12-0 infligé à la SMOC Saint-Jean-de-Braye, où l'emblématique gardien orléanais Thomas Renault avait même marqué un but de sa surface. Tirage au sort pour le 7e et le 8e tour aura lieu ce mercredi 3 novembre à 11h30, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.

Prochain match important face à Créteil

Les Orléanais, reboostés donc, recevront Créteil vendredi prochain, le 5 novembre, à la Source pour la 13e journée de National.