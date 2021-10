Coupe de France : l'US Orléans veut poursuivre sur sa lancée face à Joué-les-Tours (R1)

Continuer sur la lancée. L'US Orléans se rend à Joué-les-Tours, un club de R1, ce dimanche à 14h30 pour disputer le 6e tour de la Coupe de France. Vainqueurs de Vineuil au tour précédent, les Orléanais affrontent de nouveau une équipe de R1 pour passer au 7e tour et espérer jouer contre une formati au cœur du jeu, lui qui était blessé depuis le début de la saison. D

"Ne pas prendre ce match à la légère"

Auteurs d'une belle prestation jeudi soir au Mans, les hommes de Xavier Collin veulent poursuivre sur cette nouvelle dynamique, avec une victoire et deux nuls au compteur sur les trois dernières rencontres et pas de but encaissé. "Il faudra faire une bonne entame et ne pas laisser du temps à cette équipe", affirme le coach orléanais, "il ne faudra surtout pas baisser d'intensité par rapport à ce qu'on a fait jeudi, c'est le mot d'ordre". Xavier Collin ne veut absolument pas négliger ce match, au contraire. "Il ne faut pas prendre ce match à la légère, il faut bien démarrer, on sait que sans les prolongations maintenant, ces équipes-là cherchent à tenir le plus longtemps possible donc à nous de mettre de l'intensité, du rythme, de l'engagement et essayer de faire la différence le plus rapidement possible", ajoute le coach.

Il faut aussi profiter du niveau sur le papier plus faible de l'adversaire pour marquer et faire le plein de confiance. "On est en déficit d'efficacité depuis le début de la saison, c'est vrai, hormis le match de Bastia-Borgo où on a mis quatre buts, sur les 11 buts qu'on a marqué il n'en reste que 7 sur l'ensemble des rencontres donc c'est insuffisant quand on voit le potentiel offensif qu'on a", soupire le coach.

De son côté, Joué-les-Tours occupe pour le moment la troisième place de R1, derrière le Tours FC et Drouais, et reste sur trois victoires et deux défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat.

Le groupe pour affronter Joué-les-Tours

Retour de Carnéjy Antoine dans le groupe après avoir été écarté jeudi soir au Mans, retour également de Florian Lapis en l'absence de Baïla Diallo, touché au pied. Plusieurs titulaires jeudi soir sont blessés comme Loïc Goujon, Fred Dembi ou encore Cédric Yambéré. On verra la première d'Ayman Ouhatti au cœur du jeu, lui qui était blessé depuis le début de la saison.

Et d'habitude dans la cage pour les matches de Coupe de France, le gardien numéro 2 Théo Vermot n'est pas dans le groupe, il a reçu un coup à la tête ce samedi à l'entraînement et a été pris en charge par les pompiers. Il va bien et s'en tire avec un œuf sur le crâne.