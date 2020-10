Coupe de France : l'USO se qualifie pour le 6e tour dans la douleur aux tirs aux buts face au FC Montlouis

Un tour de plus pour l'USO. Les Orléanais se déplaçaient près de Tours, en Indre-et-Loire ce samedi soir pour affronter le FC Montlouis, club de National 3 pour le 5e tour de la Coupe de France. Ils se sont imposés après la séance de penalty, 4 à 3. Le tirage du 6e tour aura lieu ce mardi à 18h.

L'USO passe un nouveau tour en Coupe de France. Les Orléanais se déplaçaient ce samedi soir à Montlouis-sur-Loire, près de Tours, en Indre-et-Loire, pour affronter le FC Montlouis, club de National 3, la cinquième division française pour le 5e tour de Coupe de France. Et l'USO s'est imposé dans la douleur, après la séance de penalty, 4 tirs aux buts à 3, ce qui lui permet de passer au 6e tour de Coupe de France. Après un match nul 0-0 au terme des 90 minutes, les Orléanais ont réussi à se tirer du piège des penaltys et jouera le sixième tour.

Le tirage au sort de ce 6e tour aura lieu le mardi 20 octobre prochain à 18h.

Résumé de la rencontre

Claude Robin, le coach de l'USO avait fait le choix d'aligner des jeunes d'entrée et de donner un peu de fraîcheur à cette équipe orléanaise, avec les titularisations notamment de Liamine Mokdad, Fulgency Kimbembé ou encore Théo Vermot dans les buts. Mais malgré quelques occasions franches en première période, les Orléanais n'arrivent pas à concrétiser.

La frappe de Fadh El-Khoumisti est détournée en début de première période par le portier de Montlouis, Valentin Langlois. Le gardien s'illustre quelques minutes plus tard en détournant une frappe d'Ismaël Keita, qui partait au fond.

Juste avant la mi-temps, Bryan Teixeira se joue de Valentin Langlois, l'efface mais trouve le poteau sur sa frappe. Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, 0-0.

La deuxième période est terne et les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager. Les entrées de Carnéjy Antoine, Gaëtan Perrin et Stéphane Lambèse ne suffisent pas pour donner l'avantage à l'USO. Score final 0-0 et donc séance de tirs aux buts pour départager les deux formations.

Tirs aux buts cruels pour le FC Montlouis

Gaëtan Perrin rate le premier, détourné par Valentin Langlois. Les joueurs de Montlouis marquent les deux suivants. Ensuite, c'est un sans-faute pour les quatre autres tireurs orléanais, Antoine, El Khoumisti, Goujon et Lambèse, alors que le dernier tireur côté Montlouis, Anthony Briaux, rate le dernier. Résultat 4 tirs aux buts à 3 pour les Orléanais qui passe au tour suivant dans la douleur.

La réaction de Claude Robin, le coach de l'USO, à la fin de la rencontre

Prochain match face au SC Bastia

Les Orléanais se déplaceront à nouveau vendredi prochain en Corse pour affronter le SC Bastia, actuel 5e de National, l'un des gros morceaux du championnat pour la 11e journée. Les Bastiais viennent de perdre lors de la dernière journée face à Créteil, 2 buts à 0. Ce sera une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.