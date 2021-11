Coupe de France : l'US Orléans se déplace dans la peau du favori face aux amateurs de Poitiers

En football, ce samedi 27 novembre 2021 est un jour de coupe avec le 8e tour de la Coupe de France. Après sa qualification aux tirs au but face à Ajaccio (Ligue 2) au 7e tour, l'US Orléans se déplace sur la pelouse des amateurs de Poitiers. Le Stade Poitevin évolue en National 3, deux niveaux en dessous d'Orléans. Mais attention à "la magie de la Coupe" pour les orléanais...

Un déplacement compliqué

En marge de cette rencontre, l'entraîneur de l'USO Xavier Collin sait que ce déplacement à Poitiers ne sera pas si simple. "C'est une équipe avec des joueurs expérimentés, qui a le potentiel pour jouer le haut du tableau en National 3. On s'attend à un match difficile avec de l'engagement. Il faudra bien défendre car il y a un vrai potentiel offensif."

Pour Xavier Collin, l'entraîneur orléanais, c'est important de garder une bonne dynamique en Coupe de France. "On s'est toujours appuyé sur ces matchs de Coupe de France pour préparer au mieux les matchs de championnat, donc on reste dans cette optique là. Plus on avance dans la compétition, plus on a l'envie de continuer l'aventure. On doit faire preuve de détermination et de solidarité pour pouvoir passer demain."

Une compétition importante

Le défenseur de l'USO, Nicolas Saint-Ruf évoque son rapport avec la Coupe de France. "C'est une compétition important parce qu'on a tous connu le milieu amateur. Quand j'étais petit ça me faisait rêver de voir mon club jouer cette compétition. C'est donc une coupe que j'aime bien."

Le match de l'USO contre Poitiers sera à suivre demain samedi, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans en direct à 19h.