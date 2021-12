Coupe de France : l'AS Vitré s'impose à Panazol et se qualifie pour les 1/16e de finale

L'AS Vitré verra les 1/16e de finale de coupe de France ! Les Sang et Or se sont imposés sur le terrain de l'AS Panazol, petit poucet de la compétition. Les hommes de Laurent Hervé l'ont emporté aux tirs au but après un match nul 1-1 dans le temps règlementaire.

La qualification de l'AS Vitré (N2) pour les 1/16e de finale n'a pas été une partie de plaisir. Face au petit poucet, le club de Panazol (R2), situé dans la banlieue de Limoges, les Vitréens ont ouvert la marque grâce à Jocelyn Laurent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelques minutes plus tard, les locaux parviennent à égaliser sur corner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin de la rencontre. Depuis l'an dernier, il n'y a plus de prolongations en coupe de France, et les deux équipes doivent se départager aux tirs au but. Grâce à un dernier penalty sauvé par son portier Stevenn Leroux, Vitré s'impose 4-3 dans cette séance. Les Sang et Or se qualifient pour les 1/16e de finale, dont le tirage au sort aura lieu ce lundi soir.