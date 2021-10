Coupe de France : la Berrichonne se qualifie logiquement pour le 6e tour sur la pelouse de Romorantin

Privé de cinq titulaires suspendus ou blessés sur un groupe de dix-sept, Yann Lachuer l'entraîneur de Romorantin passé par la Berri à deux reprises en 96-97 puis en 2007 - 2008, a du faire avec les moyens du bord. La Berri de son côté a aussi son lot d'absents mais avec un groupe de 31 joueurs, c'est beaucoup plus facile à gérer. Les Castelroussins ne sont donc pas tombés dans le piège...c'est l'essentiel.

La première occasion franche est Castelroussine. Sur un centre de Fortuné côté gauche, Thomas Robinet de la tête voit le ballon s'écraser sur la transversale (6e). Romorantin est dominé et tente de réagir en contre mais sans réussite. A l'inverse, ce sont les Castelroussins qui ouvrent la marque. Sur une frappe puissante plein axe de Méxique, le gardien de but repousse dans les pieds de l'attaquant Castelroussin. Thomas Robinet aussi adroit en championnat qu'en Coupe de France inscrit le premier but(15e). Romorantin est certes dominé mais déploie du jeu. La preuve sur une magnifique tête d'Adjet dans la surface de réparation qui oblige le gardien de but Berrichon Paul Delecroix à une superbe parade. Il évite ainsi l'égalisation (39e). Les Romorantinais ne sont pas ridicules loin de là. Les joueurs de la Berri sont bousculés en fin de première période mais ils rejoignent les vestiaires sur le score de 1 à 0.

Doublé de Thomas Robinet

Au retour des vestiaires, la Berri ne tarde pas pour se mettre à l'abri. Sur un centre de N'Tolla, Robinet à un mètre de la ligne, pousse le ballon au fond des filets 0-2 (51e). Romorantin toujours avec la même envie tente de réduire l'écart mais le gardien de but Berrichon veille au grain. La fatigue se fait sentir du côté de Romorantin au grand dam du public. La Berri pense se qualifier sans encombre et bien non. Romorantin revient à 2 à 1 dans les arrêts de jeu. La fin de rencontre est stressante mais les Castelroussins se qualifient pour le sixième tour.

Les Castelroussins reprennent le championnat vendredi prochain avec le nouvel entraîneur Mathieu Chabert qui sera sur le banc à Boulogne-sur-Mer. Le sixième tour de la Coupe de France se jouera le week-end du 30 ou 31 octobre.