Coupe de France : la billetterie pour Chauvigny-OM devrait ouvrir en début de semaine prochaine

L'organisation du 16e de finale de Coupe de France entre l'US Chauvigny et l'Olympique de Marseille se précise. Ce mardi, le club poitevin s'est rendu à Limoges, où le match se jouera le 2 janvier prochain. La billetterie doit ouvrir en début de semaine prochaine, avec trois tarifs différents.

A une dizaine de jours de l'échéance, l'US Chauvigny s'active pour préparer la réception de l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu à Limoges, au stade de Beaublanc, le 2 janvier à 21h. La billetterie devrait ouvrir en début de semaine prochaine. C'est l'US Chauvigny qui s'en occupe. Trois tarifs différents, en fonction du placement, vont être proposés aux spectateurs. Le stade de Beaublanc peut accueillir plus de 13.000 personnes. Les conditions précises doivent être annoncées ce jeudi selon le club poitevin. Plusieurs points de ventes physiques seront disponibles, y compris à Limoges.

Le stade de Beaublanc gratuit pour l'USC

Ce mardi 21 décembre, les dirigeants chauvinois ont d'ailleurs été reçus dans la capitale limousine, notamment par la mairie, la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et la préfecture de la Haute-Vienne pour s'accorder sur l'organisation de la rencontre. La municipalité met gratuitement le stade à disponibilité de l'USC. La mairie limougeaude s'occupe également de trouver les 200 bénévoles présents dans l'enceinte le jour du match ainsi que les services de sécurité.

"C'est quand même lourd en terme d'organisation et c'est très short sur le timing puisque c'est le 2 janvier. Ça nous laisse 10 jours. Il y a une problématique sécuritaire qui est très importante, puisqu'on est très proche de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Donc pour les effectifs de la police municipale comme de la nationale, ça veut dire mobiliser des personnels qui commencent à être aussi un peu à bout de souffle quand même. C'est ce qui est difficile à gérer", explique Sylvie Rozette, adjointe au sport à la municipalité de Limoges. Des renforts de brigades de CRS ont été demandés.

Les dirigeants de l'US Chauvigny au stade Gilbert Arnault avant leur réunion à Limoges. © Radio France - Thomas Vichard

Pourquoi Limoges ?

"Pour nous c'est du clé en main, et c'est clairement ce qui a fait la différence", affirme le président de Chauvigny, Yann Gabillon. Le choix du stade a provoqué l'étonnement chez certains supporters poitevins. La montée rouge à Châtellerault pas aux normes, les fans sang et or s'attendaient davantage à se déplacer à Châteauroux, Niort, ou dans le meilleur des cas à Poitiers.

Le stade René Gaillard a vite été écarté. "Toutes les tribunes ne sont pas abritées. C'est un vrai problème pour un match qui se joue début janvier. L'idée c'est que les supporters qui vont venir nous voir passent un bon moment", éclaire Yann Gabillon. Quant au cas de Michel Amand à Poitiers, la tribune fermée pour cause de sécurité a empêché les dirigeants de se pencher vraiment sur la question. "On aurait pu accueillir 5.000 personnes au maximum, c'est bien trop peu pour une telle rencontre", détaille le président.

Exit le Poitou, les dirigeants chauvinois ont alors hésité entre le stade Gaston Petit, à Châteauroux et celui de Beaublanc à Limoges. Mais ils se sont vite heurtés à la réticence des dirigeants berrichons. De son côté la mairie limougeaude s'est montrée très enthousiaste et proactive pour l'organisation. De quoi faire pencher clairement la balance de son côté. Quant à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de football, elle voyait d'un très bon œil que cette rencontre reste dans le giron régional.

L'USC va organiser des voyages en car pour emmener les supporters chauvinois à Limoges au départ de Chauvigny. Là aussi les détails seront précisés dans le courant de la semaine.