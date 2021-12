C'est officiel, les billets pour le match entre Feignies-Aulnoye et le PSG pour les 32e de finale de la Coupe de France sont en vente à partir du mercredi 8 décembre. Si vous voulez assister au match, pensez à venir tôt au complexe Didier Eloy à Feignies ou au stade Labrosse à Aulnoye ce mercredi.

Coupe de France : la billetterie pour le match entre Feignies-Aulnoye et le PSG ouvre ce mercredi

Le club de Feignies-Aulnoye a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook : les billets pour les 32eme de finale de la Coupe de France entre Feignies-Aulnoye et le Paris-Saint-Germain sont en vente à partir de ce mercredi 8 décembre.

15.000 places en vente sur place uniquement

Le président, Laurent Menissez, et son comité directeur ont souhaité que l’affiche opposant l’Entente Feignies Aulnoye et le PSG soit accessible à tous en mettant un tarif unique à 20€ la place. Sur la page Facebook du club, le président appelle à une grande participation des supporters pour faire face au Paris Saint Germain le dimanche 19 décembre.

Le club a réservé 15.000 billets dans le stade du Hainaut à Valenciennes. Ces billets seront en vente à partir de mercredi 8 décembre à deux endroits :

Au Complexe Didier Eloy (Rue de la chaussée Brunehault -Feignies). A partir de mercredi matin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h00.

Au stade Labrosse à Aulnoye-Aymeries (Rue Anatole France). A partir de mercredi matin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Les parents licenciés du club uniquement ou licenciés sont invités à venir mercredi au stade Labrosse ou au complexe Didier Eloy pour venir retirer et acheter vos places que vous avez pré-réservé via vos coachs.

À partir de jeudi toute personne non licenciée pourra se rendre sur l’un des deux sites indiqués plus haut et aux horaires également indiqués pour acheter des places. Les places sont donc en vente à 20 euros.