Coupe de France : la billetterie pour le match US Pays-de-Cassel - PSG ouvre ce mardi à 10 heures

Ce mardi 17 janvier, à partir de 10 heures, la billetterie sera ouverte sur internet pour le match entre l'US Pays-de-Cassel et PSG en 16eme de finale de la Coupe de France. Le match va se jouer le lundi 23 janvier au stade Bollaert de Lens à 20h45. Pour obtenir des billets, rendez-vous donc sur le site du RC Lens.

Une fête populaire à Bollaert avec des billets de 10 à 40 euros

Une réunion a eu lieu ce lundi 16 janvier entre les dirigeants de l'US Pays-de-Cassel et les responsables lensois pour évoquer l'organisation de la rencontre au stade Bollaert. Le Racing Club de Lens accompagne en effet les flamands dans l'organisation du match. La billetterie sera 100% digitale. Les billets vont être mis en vente à partir de 10 heures ce mardi 17 janvier sur le site internet du RC Lens.

27 000 places mises en vente

Sur France Bleu Nord, le directeur sportif de l'US Pays-de-Cassel Gabriel Bogaert explique vouloir faire de ce match une fête populaire : "On a fait des prix allant de 10 euros à 40 euros parce que l'objectif c'est de remplir le stade et faire plaisir aux joueurs. On a voulu faire des prix abordables." Il y aura également une vente sur internet pour les entreprises et associations qui souhaitent acheter des places en grand nombre explique le directeur sportif du club : "On a beaucoup de demandes pour 100, 500 places. Pour les entreprises et les associations qui veulent commander plus de 50 places, il faudra se rendre directement sur notre site internet."

Pour l'instant, 27 000 places sont mises en vente, toutes les tribunes ne sont pas ouvertes. Si tous les billets sont vendus, d'autres zones du stade Bollaert pourront être ouvertes.